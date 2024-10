Bitterer Abend endet fÃ¼r die Tigers mit hoher Niederlage

Bayreuth. (PM Tigers) Obwohl die Tigers über weite Strecken des ersten Abschnitts das spielbestimmende Team waren und Passau eher über Konter kam, waren es...

Bayreuth. (PM Tigers) Obwohl die Tigers über weite Strecken des ersten Abschnitts das spielbestimmende Team waren und Passau eher über Konter kam, waren es die Gäste, die nach vier Minuten jubeln durften.

Andryukhov parierte einen Schuss von außen, der Sascha Maul vor die Füße viel. Der Stürmer der Black Hawks ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und erledigte die Führung für sein Team. Kurz darauf korrigierten die Tigers, als Piskor ins Drittel lief, Hammerbauer bediente und dieser den Ausgleich schreiben konnte. Bayreuth mit Druck und Abschlüssen von Seto, Nedved und Spacek, die allesamt das Ziel verfehlten. Auf der Gegenseite wurde Schembri auf die Reise geschickt, der per Schlagschuss das Kreuzeck anvisierte und die neuerliche Führung besorgte. Und auch der nächste Treffer der Gäste resultierte aus einer Kontermöglichkeit. Dieses Mal war es Routinier Röthke, der aufs Scoreboard kam und für seine Jungs den dritten Treffer markierte. Kurz vor Ende des Abschnitts kamen die Tigers dann doch noch zum Erfolg als Israel den Anschlusstreffer besorgte, sodass es mit einem knappen Rückstand in die erste Pause ging.

Mit Strafen durchzogen war der Mittelabschnitt und dies auf beiden Seiten. 19 Minuten mussten die Tigers auf die Strafbank, 34 Minuten genehmigten sich die Gäste. Und so war es nicht verwunderlich, dass kein großer Spielfluss aufkam. Die Tigers bemüht und mit einigen Möglichkeiten – die Treffer fielen aber auf Seiten der Gäste. So traf Seidl zu Beginn des Abschnitts ebenso wie Zeilbeck, der sehr spät im Drittel nochmal ein Zeichen setzte.

Im Schlussabschnitt steigerte man sich sogar noch, jedoch nur was die Strafen anbetraf. So nahmen die Tigers zwei Mal 5 Minuten + Spieldauer und kamen insgesamt nur in den letzten 20 Minuten auf 54 Strafminuten. Genau die Hälfte nahem die Gäste. Die Folge hiervon waren vier Treffer, welche die Black Hawks im Powerplay erzielten und mit einem Tor bei fünf gegen fünf das Spiel in zweistellige Sphären schrauben konnten.

Am kommenden Wochenende ist man zwei Mal im Tigerkäfig aktiv. Zunächst kommen am Freitag um 20:00 die Höchstadt Alligators nach Bayreuth bevor am Sonntag um 18:00 Uhr die Stuttgart Rebels zu Gast sein werden.

onesto Tigers vs. Passau Black Hawks 2:10 (2:3, 0:2, 0:5)

Bayreuth: Andryukhov, Spiewok – Becker (7), Spacek (2), Reiner, Nedved (2), Schuster, Menner – Seto (2), Israel (25), Bergbauer, Melnikow, Brown, Hinz, Verelst, Habeck, Junemann, Bjisterbosch, Hammerbauer, Piskor (27)

Passau: Eisenhut, Engler – D’Acunto (2), Otte, D. Maul (25), M. Sauer, Joki, Geiger, Nuss (25) – Maus (5), N. Sauer, S. Maul (2), Stern, Serikow, Sevcenko, Rott, Zeilbeck, Schembri, Seidl (2), Röthke (2)

Zuschauer: 989

Schiedsrichter: Gerth, Preiß – Ullrich, Reitz

Strafen: Bayreuth: 73 Passau: 63 PP: Bayreuth: 0/4 Passau: 1/6

Torfolge: 0:1 (4.) S. Maul (Seidl, Sevcenko), 1:1 (7.) Hammerbauer (Piskor), 2:1 (9.) Schembri (Röthke, Rott), 1:3 (13.) Röthke (Schembri, D. Maul), 2:3 (19.) Israel (Hammerbauer, Nedved), 2:4 (21.) Seidl (Schembri) PP1, 2:5 (36.) Zeilbeck (Stern, Sauer), 2:6 (49.) Sauer, 2:7 (51.) Serikow (Sauer, Röthke) PP1, 2:8 Sevcenko (Roth, Seidl) PP1, 2:9 (54.), Sauer (Röthke, Zeilbeck) PP1, 2:10 (55.) D`Acounto (Seidl) PP1