Bittere Niederlage: Memmingen scheitert gegen Riessersee

Memmingen. (fl/mfr) Eine bittere Niederlage musste der ECDC Memmingen am Sonntagabend einstecken. Gegen den SC Riessersee verloren die Indianer mit 4:5 und verspielten dabei eine mehrmalige Führung in den letzten Minuten des Spiels.

1653 Zuschauer kamen an den Hühnerberg. In der kommenden Woche geht es mit zwei Derbys weiter.

Die Indians starteten ohne ihre Langzeitverletzen Pokovic, Ott, Dopatka und Häring in die Partie. Dafür kehrte Sven Schirrmacher wieder ins Team zurück und verstärkte die Defensive. Die Indians begannen gut und machten ordentlich Druck, sodass die Gäste im eigenen Drittel eingeschnürt wurden. Zwei schöne Treffer von Jaro Hafenrichter bescherte den Memmingern ein frühes und verdientes 2:0. Riessersee zeigte sich in den ersten zwanzig Minuten aber sehr effektiv und nutzte die wenigen Chancen eiskalt. Alec Zawatsky verkürzte auf 1:2 (9.Minute). Keine zwei Minuten später fiel der Ausgleich durch Felix Linden. Memmingens Antwort, in einem wilden Spiel, ließ nicht lange auf sich warten. Marcus Marsall hämmerte die Scheibe zum 3:2 für die Indians ins Netz. Trotz Memminger Überlegenheit glichen die Gäste von der Zugspitze aber noch vor der Pause durch Zawatsky aus (17.Minute).

Im zweiten Drittel setzten die Rot-Weißen die besseren Akzente, auch wenn die Partie mittlerweile ausgeglichener geworden war. Matej Pekr konnte folgerichtig, nach einem Bilderbuch-Angriff, in der 27.Minute das 4:3 für den ECDC erzielen. Das Spiel wurde in der Folge kampfbetonter, die Maustädter tatens ich gegen robuste Gäste zunehmend schwer.

Im letzten Drittel hatten die Indians in Überzahl mehrmals die große Gelegenheit, um eine Vorentscheidung herbeizuführen. Kapital schlug das Team von Daniel Huhn aber daraus nicht, was sich schließlich rächen sollte. Fünf Minuten vor dem Ende ließ die Indians-Defensive Alec Zawatsky völlig frei im Slot zum Schuss kommen. Der SCR-Stürmer erzielte seinen Hattrick zum 4:4 Ausgleich. Und damit nicht genug. Eine Minute vor Ablauf der regulären Spielzeit netzte Felix Linden mit einem satten Handgelenksschuss zum 5:4 Auswärtssieg für Garmisch-Partenkirchen ein. Auch hier machte die Defensive der Indians keine gute Figur und ließ den Blau-Weißen zu viel Platz vor Marco Eisenhut. Trotz Herausnahme des Memminger Torwart gelang es den Indians in der verbleibenden Minute nicht mehr, das Spiel auszugleichen. Mit der dritten Niederlage aus dem dritten Aufeinandertreffen mit dem SCR mussten sie das Eis verlassen.

In der kommenden Woche warten auf den ECDC Memmingen zwei Derbys. Am Freitag geht die Reise an den Bodensee zum EV Lindau. Spielbeginn bei den Islanders ist um 19:30 Uhr. Plätze im Fanbus sind weiter verfügbar. Am Sonntag kommt es dann am Hühnerberg zum Allgäu-Derby gegen den EV Füssen. Eröffnungsbully ist um 18:00 Uhr, Karten sind bereits online im VVK verfügbar.

ECDC Memmingen – SC Riessersee 4:5 (3:3/1:0/0:2)

Tore: 1:0 (3.) Hafenrichter (Homjakovs, Svedlund), 2:0 (6.) Hafenrichter (Pekr, Homjakovs), 2:1 (9.) Zawatsky (Soudek, 5-4), 2:2 (11.) Linden (Soudek, Dibelka), 3:2 (13.) Marsall (Bräuner, Fominych), 3:3 (17.) Zawatsky (Schmid, Höller); 4:3 (27.) Pekr (Hafenrichter, Homjakovs), 4:4 (55.) Zawatsky (Soudek, Roach), 4:5 (59.) Linden (Höller, Bader).

Strafminuten: Memmingen 4 – Riessersee 6

Zuschauer: 1653