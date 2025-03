Bittere Niederlage fÃ¼r Bozen in Spiel 2 â€“ Salzburg gewinnt 3:2 in letzter Sekunde

Bozen. (PM HCB) Ein bitterer Abend für die 6.000 Fans in der Sparkasse Arena.

In Spiel 2 des Halbfinales unterliegt der HCB Südtirol Alperia dem EC Red Bull Salzburg mit 2:3 und liegt nun in der Serie mit 0:2 zurück. Die Weiß-Roten hatten sich eine Minute und 30 Sekunden vor der dritten Sirene zurück ins Spiel gekämpft, doch Schneiders Tor 55 Sekunden vor Schluss entschied die Partie. Am Sonntag, den 23. März, um 16:30 Uhr steigt in der Eisarena das enorm wichtige Spiel 3 – live zu sehen auf DAZN Italia und TV33.

Der Spielverlauf: Trainer Glen Hanlon setzt erneut auf Spornberger anstelle von Miglioranzi, während die Angriffsreihen unverändert bleiben. Marchetti und Finoro sind aufgrund des Rotationsprinzips nicht im Kader.

Das Spiel beginnt mit hohem Tempo und intensiven Zweikämpfen, doch Torchancen bleiben zunächst Mangelware. Die Foxes überstehen das erste Powerplay der Österreicher souverän und bekommen anschließend selbst eine Überzahlchance: Saracino trifft den Pfosten, und Bourque verpasst nur knapp ein Traumtor nach einer starken Einzelaktion. Doch in der 12. Minute ist es Hochkofler, der gerade erst von der Strafbank zurückkehrt und einen Konter zum 1:0 für Red Bull vollendet. Nur wenige Minuten später erlaubt Bozen einen weiteren Alleingang: In der 16. Minute entwischt Nissner auf der rechten Seite und tunnelt Harvey zum 2:0. Bozen versucht zu reagieren und den Anschluss zu schaffen: Salinitri vergibt eine goldene Chance direkt vor dem Tor, und auch eine sehenswerte Kombination von Gazley und Helewka bleibt erfolglos.

Im zweiten Drittel starten die Weiß-Roten furios. Drei aufeinanderfolgende Powerplays ermöglichen ihnen zunächst den Anschlusstreffer in der 23. Minute durch Christoffer nach Vorlage von Helewka. Danach erspielen sie sich zahlreiche Chancen, darunter eine riesige Möglichkeit für Gazley und Frigo, Letzterer trifft die Querlatte. Doch Tolvanen hält den 2:1-Vorsprung für Salzburg mit starken Paraden fest. Bozen drängt weiter: Salinitri hat zwei weitere gute Ausgleichschancen, aber der Red-Bull-Torhüter bleibt unüberwindbar. Gegen Ende des Drittels meldet sich auch Salzburg wieder zu Wort, kann Harvey aber nicht ernsthaft in Bedrängnis bringen.

Im Schlussdrittel kontrolliert Salzburg das Spielgeschehen besser, erlaubt sich jedoch einen Puckverlust, den Helewka nicht nutzen kann. Die Uhr tickt, und Bozen hat Schwierigkeiten, offensive Akzente zu setzen – bis zu den letzten Minuten: In der 59. Minute legt Halmo für Gazley auf, Tolvanen pariert den ersten Schuss, doch Bourque verwertet den Rebound und gleicht aus. Die Sparkasse Arena tobt und bereitet sich auf die Verlängerung vor. Doch 55 Sekunden vor der Sirene folgt der Schock: Schneider zieht ab, der eigentlich harmlose Schuss wird leicht abgefälscht und überwindet Harvey am kurzen Pfosten. Salzburg gewinnt Spiel 2.

HCB Südtirol Alperia – EC Red Bull Salzburg 2 – 3 [0-2; 1-0; 1-1] – Serie: 0-2

Tore: 11:56 Peter Hochkofler (0-1); 15:27 Benjamin Nissner (0-2); 22:18 Braden Christoffer PP1 (1-2); 58:31 Simon Bourque (2-2); 59:05 Peter Schneider (2-3)

Torschüsse: 38-28

Strafminuten: 10-16

Schiedsrichter: Piragic, Smetana / Mantovani, Riecken

Zuschauer: 5.980

