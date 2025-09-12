Bittere Auftaktschlappe für die Innsbrucker Haie!

Innsbruck. (PM HCI) Der HCI muss zum Ligaauftakt eine schwere Niederlage hinnehmen. Die Haie verlieren gegen Pustertal mit 1:8.

Das Spiel gegen den HC Pustertal wird von Objektbetreuung Löffler KG präsentiert. Seit vielen Jahren betreut das Team von Löffler Objekte in Innsbruck nach bestem Wissen und Gewissen (mittlerweile über 100 in Innsbruck und Umgebung). Für das motivierte und erfahrene Team ist Objektbetreuung nicht nur ein Beruf, sondern Leidenschaft.

210 Tage haben die Haie-Fans auf ein Ligaheimspiel ihrer Cracks warten müssen, heute ist es wieder so weit, der HCI empfängt zum Auftakt der neuen win2day ICE Hockey League den HC Pustertal. Headcoach Ryan Kinasewich kann quasi aus dem Vollen schöpfen. Für den verletzten Matt Wilkins steht die schwedische Neuerwerbung Sebastian Benker im Kader.

Die Gäste beginnen wie aus der Pistole geschossen, mit zwei guten Chancen in den ersten 40 Sekunden. Vor dem Tor der Haie brennt es, daraus resultierend eine Zweiminutenstrafe für die Haie, die Wölfe gleich in Überzahl. Diese Druckperiode überstehen die Haie, Matt Vernon im Tor kann sich mit einer schönen Parade bei einem Schuss von Pustertals Austin Rueschhoff auszeichnen. In Minute fünf wird Lukas Bär übel gegen die Bande gecheckt. Die Refs geben zunächst eine 5 Minutenstrafe plus Spieldauer, stufen diese aber nach Videostudium zum Unmut der Haie-Fans auf 2 Minuten herab.

Die Hausherren haben in Überzahl ebenfalls Möglichkeiten zum 1:0, die beste allerdings die Gäste bei einem Konter. Vernon kann gegen Nick Saracino retten. Danach haben die Wölfe mehr vom Spiel, und gehen in Minute 8 durch Rueschhoff nach schöner Einzelleistung in Führung. Die Haie müssen gleich darauf ein weiteres Powerplay der Pustertaler überstehen, und haben danach selbst durch Qwre die beste Chance auf den Ausgleich. Kurz vor Drittelende erhöhen die Wölfe auf 0:2. Bowlby kommt im Slot aus kurzer Distanz zum Schuss, Vernon muss die Scheibe passieren lassen.

Im zweiten Abschnitt kommt es für die Haie noch dicker. Die Gäste sind wieder vom Start weg druckvoll, erhöhen schnell durch Bowlby und Bardreau auf 0:4 (23., 26.). Haie Headcoach Ryan Kinasewich wechselt daraufhin den Goalie, bringt Jakob Brandner für Vernon, will ein Zeichen setzen. Und die Haie kommen auch etwas auf, und durch Owre im Powerplay zum 1:4 (30.). Kurz flammt in der TIWAG Arena wieder Hoffnung auf, doch diese währt nur kurz. Pustertal bleibt überlegen, und stellt noch im zweiten Drittel durch Saracino und Bardreau auf 1:6 (33.,37.). Auf der Gegenseite haben die Haie bei einem Stangenschuss von Benjamin Corbeil Pech (36.). Nach 40 Minuten ist die Partie praktisch entschieden.

Es folgt ein Schlussabschnitt mit wenigen Höhepunkten. Die Tiroler weiter bemüht, die Wölfe lassen nichts mehr anbrennen. Was zum gebrauchten Abend des HCI passt: Der HCP schraubt den Score noch auf 1:8, beide Male in Unterzahl. Bardreau und Bowlby schnüren jeweils einen Hattrick.

Der HC TIWAG Innsbruck verliert gegen den HC Pustertal klar mit 1:8. Am kommenden Sonntag haben die Haie die Chance, in Feldkirch gegen die Pioneers ein anderes Gesicht zu zeigen.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – HC Falkensteiner Pustertal 1:8 (0:2,1:4,0:2)

Torfolge: 0:1 Rueschhoff (8./EQ), 0:2 Bowlby (18./EQ), 0:3 Bowlby (23./EQ), 0:4 Bardreau (26./EQ), 1:4 Owre (30./PP1), 1:5 Saracino (33./EQ), 1:6 Bowlby (37./EQ), 1:7 Bardreau (48./SH1), 1:8 Bowlby (58./SH1);