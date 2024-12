Bitter! Augsburger Panther mÃ¼ssen langfrisigen Ausfall kompensieren

Augsburg. (PM Panther) Die ersten Befürchtungen haben sich bestätigt. Riley Damiani zog sich nach einer Aktion seines Gegenspielers und dem daraus resultierenden unkontrollierten Sturz...

Augsburg. (PM Panther) Die ersten Befürchtungen haben sich bestätigt.

Riley Damiani zog sich nach einer Aktion seines Gegenspielers und dem daraus resultierenden unkontrollierten Sturz in die Bande im Auswärtsspiel bei den Schwenninger Wild Wings eine Oberkörperverletzung zu, die ihn aller Voraussicht nach bis zum Saisonende außer Gefecht setzen wird. Bereits am Mittwoch wird der Stürmer von Mannschaftsarzt Dr. Karsten Bogner in der ArthroKlinik operiert.

Damit haben die Augsburger Panther den zweiten schwerwiegenden Ausfall zu beklagen. Auch der aktuelle Topscorer Cody Kunyk musste sich in der vergangenen Woche einer Operation in der ArthroKlinik unterziehen und wird seinem Team noch mehrere Wochen fehlen.

