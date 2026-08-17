Bis 2032: EHC Kloten verlängert mit Dario Meyer

Kloten. (PM EHC) Der EHC Kloten setzt ein starkes Zeichen für die Zukunft und verlängert den Vertrag mit Dario Meyer um weitere fünf Jahre.

Der 29-jährige Stürmer bleibt damit langfristig in Kloten und wird bis mindestens Ende Saison 2031/32 für den EHC Kloten auflaufen.

Mit der langfristigen Verlängerung bindet der EHC einen seiner wichtigsten Leistungsträger und eine zentrale Persönlichkeit des Teams. Meyer wechselte während der Saison 2020/21 zum EHC Kloten und hat sich seither zu einem wichtigen Eckpfeiler der Klotener Offensive entwickelt. Mit dem EHC Kloten feierte er 2022 den Aufstieg in die National League und etablierte sich auch in der höchsten Schweizer Liga als wichtiger Bestandteil der Mannschaft.

In der vergangenen Saison erzielte der gebürtige Berner in 51 Spielen 15 Tore und 13 Assists. Mit insgesamt 28 Punkten stellte Meyer dabei eine persönliche Bestmarke in der National League auf. Auch neben dem Eis hat er sich in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt und ist zu einer wichtigen Persönlichkeit innerhalb der Mannschaft geworden. Mit seinen Leistungen hat er sich zuletzt auch wieder näher an die Schweizer Nationalmannschaft gespielt.

Ricardo Schödler (Sportchef): «Dario ist ein Spieler, der für unsere sportliche Entwicklung eine enorm wichtige Rolle spielt. Er kennt den Club, die Stadt und unser Umfeld, übernimmt Verantwortung und hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Mit seiner Qualität, seiner Mentalität und seiner Identifikation mit dem EHC verkörpert er genau das, was wir aufbauen wollen. Eine Vertragsverlängerung über fünf Jahre ist deshalb auch ein klares Zeichen: Wir wollen mit Dario langfristig planen und gemeinsam den nächsten Schritt machen.»

Auch Meyer selbst blickt mit grosser Vorfreude auf die kommenden Jahre in Kloten: «Von Anfang an war es für mich die erste Priorität, dass ich beim EHC Kloten bleiben kann. Ich möchte hier weiterhin eine wichtige Rolle einnehmen, Verantwortung übernehmen und mithelfen, etwas aufzubauen. Kloten ist mittlerweile mein Zuhause und ich freue mich sehr auf die kommenden Jahre. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam noch viel erreichen können, und möchte dem Club auch etwas von dem zurückgeben, was ich hier bekommen habe.»

Mit der langfristigen Bindung von Dario Meyer setzt der EHC Kloten ein weiteres klares Zeichen für Kontinuität und die gemeinsame Zukunft. Der Club freut sich, die erfolgreiche Geschichte mit seinem langjährigen Leistungsträger fortzusetzen und gemeinsam die nächsten Kapitel zu schreiben.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Dario Meyer @ Elite Prospects

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