Bis 2029: EisbÃ¤ren verlÃ¤ngern langfristig mit Leo PfÃ¶derl

Die Eisbären Berlin und Stürmer Leo Pföderl haben sich auf eine langfristige Vertragsverlängerung geeinigt.

Der deutsche Nationalspieler wird auch die kommenden vier Saisons das Trikot des amtierenden Deutschen Meisters tragen.

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer sagt: „Wir freuen uns sehr, Leo weiterhin in unserer Mannschaft zu haben. Er gehört zu den besten Stürmern der PENNY DEL und beweist seine Klasse auch in der laufenden Saison wieder einmal aufs Neue. Zudem ist er auch ein wichtiger Faktor in unserer Kabine und einer unserer Führungsspieler.“

„Ich fühle mich in Berlin und bei den Eisbären sehr wohl. Daher bin ich froh, meinen Vertrag langfristig verlängert zu haben. Der Club und die Fans sind etwas Besonderes, das spürt man bei jedem Spiel. Es macht sehr viel Spaß und ich werde alles geben, dass wir weiterhin erfolgreich sind“, kommentiert Leo Pföderl die Vertragsverlängerung.

Pföderl (31) wechselte zur Saison 2019/20 aus Nürnberg zu den Eisbären und gewann seitdem drei Meistertitel mit den Berlinern. In der PENNY-DEL-Finalserie 2024 wurde er zum wertvollsten Spieler gewählt. In seiner bisherigen Laufbahn bestritt der Angreifer insgesamt 646 Partien in der Deutschen Eishockey Liga (240 Tore, 238 Assists). 273 dieser Spiele absolvierte er für Berlin. Für den Hauptstadtclub sammelte er bislang 114 Treffer und 137 Vorlagen. Mit der deutschen Nationalmannschaft gewann der 31-Jährige die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2018. Zudem vertrat er die deutschen Farben bei bisher vier Weltmeisterschaften.

Abgesehen von dieser Personalie müssen die Berliner verletzungsbedingt auf Mitch Reinke verzichten. Reinke hat sich in der letzten Partie in Straubing eine Schulterverletzung zugezogen, aufgrund derer er voraussichtlich bis Saisonende ausfallen wird.

