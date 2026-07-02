Bis 2029: Eigengewächs unterschreibt ersten Profivertrag bei den Eispiraten Crimmitschau

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau setzen auf den eigenen Nachwuchs: Lars Hamori hat seinen ersten Profivertrag unterschrieben und wird in den kommenden drei Jahren für die Westsachsen auflaufen.

Der 19-Jährige, der sowohl im Sturm als auch in der Verteidigung eingesetzt werden kann, wird somit bis 2029 mit der Rückennummer 16 auf dem Eis im Sahnpark stehen.

„Mit der Unterschrift unter meinen ersten Profivertrag geht für mich ein Kindheitstraum in Erfüllung. Seit ich drei Jahre alt bin, spiele ich Eishockey und arbeite jeden Tag hart an mir. Dieser Vertrag ist für mich eine riesige Wertschätzung und zugleich die Bestätigung, dass sich all die Mühe und der Einsatz gelohnt haben. Gleichzeitig gibt er mir unglaublich viel Motivation, weiter hart zu arbeiten und mich stetig zu verbessern“, erklärt Lars Hamori. „Ich möchte mit der Mannschaft eine verletzungsfreie Saison spielen und hoffe, dass wir am Ende sagen können, dass wir uns als Team, aber auch ich mich persönlich, sportlich weiterentwickelt haben.“

Hamori ist in Crimmitschau aufgewachsen und durchlief ab seinem dritten Lebensjahr den kompletten Nachwuchs des ETC Crimmitschau. Zuletzt spielte der Rechtsschütze für die Young Crashers Chemnitz in der DNL2, wo er in 35 Spielen 21 Tore und 31 Vorlagen erzielte und damit auf starke 52 Scorerpunkte kam. Zudem sammelte er für die Chemnitz Crashers in der Regionalliga Ost erste Erfahrungen im Seniorenbereich und verbuchte in vier Einsätzen zwei Tore sowie sieben Assists.

Als großes Talent stand Hamori bei den Verantwortlichen der Eispiraten bereits seit längerer Zeit auf dem Zettel. In der vergangenen DEL2-Spielzeit kam er aufgrund von verletzungs- und krankheitsbedingten Ausfällen bereits zu zwei Profieinsätzen, nachdem er zuvor schon seine zweite Vorbereitung mit der ersten Mannschaft absolviert hatte. Dabei hinterließ der vielseitig einsetzbare Youngster mit soliden und überzeugenden Leistungen einen positiven Eindruck.

„Lars ist einer der wenigen Lichtblicke unserer Nachwuchsarbeit. Selbstverständlich bekommt er nun die Chance, sich als Profi bei den Eispiraten zu beweisen“, sagt Eispiraten-Teammanager Ronny Bauer.

Parallel zu seiner Eishockeykarriere absolviert Hamori eine Ausbildung zum Kfz-Lackierer, die er in Kürze abschließen wird. Anschließend richtet der Rechtsschütze seinen Fokus vollständig auf den Profisport und möchte sich bei den Eispiraten nachhaltig etablieren.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Lars Hamori @ Elite Prospects

380 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro