Bis 2028! Krefeld Pinguine verlängern mit DEL2 Top-Scorer

Max Newton bleibt langfristig in der Samt- und Seidenstadt! Die Krefeld Pinguine und der Kanadier haben sich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Damit binden die Pinguine den letztjährigen DEL2-Top-Scorer – der auch dieses Jahr die Liga in Torbeteiligungen anführt – bis 2028 an den Verein.

Thomas Popiesch, Cheftrainer: „Max ist nicht nur ein absoluter Leistungsträger auf dem Eis, sondern auch menschlich erstklassig. Für ihn steht immer das Team an erster Stelle. Max bringt neben sportlichen Qualitäten auch genau die Charakterzüge mit, die wir für unser Team suchen, weshalb wir sehr glücklich darüber sind, die nächsten Jahre mit ihm zusammenzuarbeiten.“

Max Newton: „Ich freue mich sehr darüber, langfristig in Krefeld zu bleiben. Wir haben große Ziele und ich fühle mich hier auf und neben dem Eis sehr wohl, nicht zuletzt wegen der unglaublichen Unterstützung durch unsere Fans. Woche für Woche vor einer so großartigen Kulisse zu spielen, macht enorm viel Spaß und hatte definitiv Anteil daran, dass ich mich dazu entschieden habe, hier zu verlängern.“

Der 28-Jährige spielte College-Eishockey für die University of Alaska-Fairbanks sowie das Merrimack College, bevor er in der ECHL Fuß fassen konnte. 2023 ging es für den Rechtsschützen dann erstmals über den großen Teich zum HK Dukla Michalovce, wo er das Halbfinale der slowakischen Liga erreichen konnte. 2024 folgte dann der Wechsel zu den Pinguinen, wo er sich direkt zum Schlüsselspieler entwickelte. Mit 69 Torbeteiligungen in der regulären Saison sowie 14 Punkten in den Playoffs, setzte sich Newton in seiner ersten Saison in Deutschland direkt die Scorerkrone auf. Auch in dieser Saison ist der Kanadier auf dem besten Weg, Top-Scorer der DEL2 zu werden und seine Bilanz aus dem letzten Jahr sogar zu überbieten.

