Bindels verlÃ¤sst EislÃ¶wen

Dresden. (PM Eislöwen) Dani Bindels wird in der neuen Saison nicht mehr für die Dresdner Eislöwen auflaufen. Der Stürmer schließt sich einem anderen Club...

Bindels war im vergangenen Sommer nach Dresden gewechselt. Die Eislöwen waren die fünfte Station in der DEL2 für den 25-Jährigen, der zuvor für Frankfurt, Deggendorf, Bad Nauheim und Bayreuth in dieser Liga spielte. Für die Eislöwen hat Bindels in der abgelaufenen Spielzeit 50 Spiele absolviert, in denen er zwölf Tore erzielte und zehn Treffer vorbereitete.

Die Dresdner Eislöwen bedanken sich bei Dani Bindels für seinen Einsatz und wünschen ihm auf seinem weiteren Weg sportlich und privat alles Gute!