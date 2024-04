Bill Stewarts letzte Forderung als Huskies-Headcoach: â€žEierâ€œ – Schnelle Reaktion der Kassler Verantwortlichen deutet auf ein schon lÃ¤nger angeknackstes VerhÃ¤ltnis zwischen Trainer und Mannschaft hin

Kassel. (EM) Das war definitiv ein Paukenschlag, wie man ihn zu diesem Saisonzeitpunkt mitten in einer Finalserie nur selten gesehen hat. Nachdem die Kassel...

Das war definitiv ein Paukenschlag, wie man ihn zu diesem Saisonzeitpunkt mitten in einer Finalserie nur selten gesehen hat.

Nachdem die Kassel Huskies am Sonntagabend als DEL2-Vorrundensieger gegen den Herausforderer und Zweitplatzierten aus Regensburg nach einer 2:0 Führung mit 2:5 verloren hatten, gab es mehr als nur leise Zweifel daran, ob die Nordhessen den so sehnsüchtig erhofften Aufstieg in die DEL tatsächlich noch packen können.

Noch vor der zweiten Drittelpause hatten die Eisbären binnen 126 Sekunden den 2:2 Ausgleich geschafft. Im Schlussdrittel war zwischen der 43.- und 49. Minute mit drei weiteren Treffern binnen sechs Minuten die Kassler Messe an diesem Abend gelesen. Zwei der drei Treffer fielen im Powerplay für das Team von Eisbären-Coach Max Kaltenhauser.

Kassels Headcoach Bill Stewart wirkte auf der Pressekonferenz nach dem Spiel zwar eher gelassen, aber auf eine Nachfrage, was denn für Spiel sechs Hoffnung machen könne, antwortete der so erfahrene Coach eher ratlos mit Floskeln. „Es ist nie vorbei, wenn die dicke Frau noch singt“, so sein etwas süffisanter Kommentar. Er, so Stewart, habe schon häufiger in Playoff-Runden einen 1:3 oder auch einen 2:3 Rückstand gedreht. Und dann ließ er mit wenigen Worten kein gutes Haar an seinem Team und seinen Führungsspielern. Es gehe darum Eier zu beweisen. Es sollten die letzten öffentlichen Worte von Bill Stewart als Huskies-Headcoach gewesen sein. Mit dieser Aussage muss wohl das Fass bei den Verantwortlichen an diesem mega-frustrierendem Abend endgültig übergelaufen sein. Die Trennung von Bill Stewart, den man erst Ende Februar für den gescheiterten Bo Subr verpflichtet hatte, wurde noch am Abend beschlossen.

Ob dann wirklich schnell Nägel mit Köpfen gemacht wurden oder ob man diesen Schritt doch schon mit etwas mehr zeitlichem Vorlauf in Erwägung gezogen hatte, ist offen.

Bereits am frühen Montagmorgen kommunizierten die Huskies den Rauswurf von „Kill Bill“ Stewart und zugleich präsentierte man mit Legende Sven Valenti (48), der seit zwei Jahren die U20 im Klub betreut und als Spieler zwölf Spielzeiten lang das Trikot mit dem Huskie trug einen Nachfolger. Ihm assistiert mit Daniel Kreutzer (44) eine echte Düsseldorfer Eishockeylegende. In seinen jungen Jahren reifte das DEG-Talent zwischen 1998 und 2002 unter Trainerlegende Hans Zach (75) zum DEL-Spieler. Zuletzt arbeitete er bei seinem Herzensverein in Düsseldorf als Assistenztrainer von Thomas Dolak, wurde dort aber Mitte Oktober von seinen Aufgaben entbunden.

Die Tatsache, dass man nach der gestrigen Niederlage so schnell reagierte und die Nachfolger präsentieren konnte, spricht dafür, dass zwischen Stewart und seinem Team schon etwas länger die Emotionen hochgekocht sein sollen. Gut möglich, dass Inhaber Paul Sinizin deshalb in seinem Statement davon sprach, dass man sich von der Club-Identität entfernt habe.

Huskies-Inhaber & Geschäftsführer Paul Sinizin in seinem offiziellen Statement: „Diese Entscheidung kommt sicherlich überraschend, jedoch trage ich hierfür die volle Verantwortung. Mir geht es ausschließlich um die Kassel Huskies, deren Werte und den Kasseler Weg. In den vergangenen Tagen wurde sich von unserer Club-Identität entfernt. Ich sehe mich in der Verantwortung, diese Tendenzen sofort zu stoppen und somit die Organisation zu schützen. Ich bedanke mich bei Sven und auch bei Daniel, die beide sofort zugesagt haben, uns in dieser schwierigen Situation zu unterstützen. Beide genießen mein volles Vertrauen. Wir haben am Dienstag ein entscheidendes Spiel vor der Brust und gehen dies nun gemeinsam an.“

Da sich der Zweitligist erst nach der Spielzeit ausführlich äußern möchte, darf man nicht nur auf den sportlichen Ausgang der Spielzeit 23/24, sondern auch auf die Hintergründe des aktuellen Handelns gespannt sein.