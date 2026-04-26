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Bill Peters bleibt hinter der AEV-Bande

26. April 20261 Mins read64
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Trainer Bill Peters von den Augsburger Panther n - © City-Press
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Augsburg. (PM Panther) Was schon länger mündlich vereinbart war, ist nun auch abschließend schriftlich fixiert.

Bill Peters bleibt Cheftrainer der Augsburger Panther und geht in seine zweite Saison hinter der Bande des PENNY DEL-Clubs.

Vergangenen Sommer konnte Sportdirektor Larry Mitchell den erfahrenen Bill Peters von einem Engagement in der Fuggerstadt überzeugen. Unter dem Kommando des langjährigen NHL-Trainer spielten die Panther eine stabile Hauptrunde, in der sie sich frühzeitig aller Abstiegssorgen entledigten und lange im Kampf um die Playoff-Plätze mitmischen konnten. Dieser positive Trend soll nun fortgesetzt werden und wieder mehr Kontinuität auf der wichtigen Position des Headcoaches einziehen.

Larry Mitchell: „Bill Peters und ich waren die ganze Saison über in intensivem Austausch. Dabei haben wir ihm früh signalisiert, dass wir den gemeinsamen Weg weitergehen möchten. In meiner langen Eishockeykarriere habe ich noch keinen derart detailversessenen und hart arbeitenden Coach wie ihn kennengelernt. Er lebt 24/7 für seinen Job und hat eine klare Vision, wie er die Augsburger Panther in der Saison 2026-27 sehen möchte. Seit vielen Monaten ist er detailliert in unsere Planungen für die kommende Spielzeit involviert und hat seine Gedanken und Vorstellungen eingebracht. Umso mehr freut es mich, dass nun auch formell Klarheit herrscht und Bill weiter unser volles Vertrauen genießt.“

„Mein erstes Jahr in Deutschland war extrem lehrreich. Die DEL ist eine starke und ausgeglichene Liga, in der wir in jedem Spiel aufs Neue gefordert werden. Wir haben in dieser Saison als Gruppe aber eine gute Basis geschaffen, auf der wir gemeinsam aufbauen wollen. Es bleibt ein Prozess, in dem wir uns als Team auf dem Eis und als gesamte Organisation abseits des Eises weiterentwickeln möchten. Ich freue mich, dazu weiter meinen Teil beitragen zu können“, so Bill Peters nach der Vertragsunterschrift.

Ebenfalls zum Trainerteam zählt auch in der PENNY DEL-Saison 2026-27 Mike Wendell. Der 39-jährige Finne fungiert weiterhin als Skills, Development & Video Coach der Augsburger Panther.

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