Bild gerüchtet: Diese drei Stürmer könnten bald das Eisbären-Trikot (wieder) überstreifen

Berlin. (EM) In der Deutschen Eishockey Liga haben die 14 Klubs längst die Planungen für die neue Saison aufgenommen.

Bis auf den Letzten Dresden, der aufgrund der Aufstiegsregelung mit der DEL2 noch schauen muss, ob er nicht doch noch in der Liga verbleiben kann, können die restlichen 13 Organisationen klar für das Oberhaus planen.

So auch der amtierende Deutsche Meister Eisbären Berlin. Die Eisbären wurden in dieser Saison knüppelhart vom Verletzungspech getroffen. Dennoch gelang es im Endspurt der Hauptrunde sich Platz sechs zu sichern und damit die Pre-Playoffs zu vermeiden.

Ein Umbruch wird in diesem Sommer im Berliner Kader erfolgen. Verständlicherweise will niemand so recht kurz vor den Playoffs darüber sprechen. Diverse Gerüchte halten sich aber seit Wochen hartnäckig.

So zeichnet sich ab, dass die Torhüterposition neu besetzt werden muss. Jake Hildebrand (momentan verletzt) wird mit dem Erzrivalen Mannheim in Verbindung gebracht. Die aktuelle Tor-Stammkraft Jonas Stettmer soll es zurück nach Ingolstadt ziehen. Der DEL2 Torwart des Jahres, Jonas Neffin (Eisbären Regensburg), soll einer der neuen Goalies werden.

Die eine oder andere Träne dürfte kullern, wenn Marcel Noebels sich nach 12 Spielzeiten und vier Meistertiteln voraussichtlich in Richtung Köln verabschieden wird.

Neben dem bestehenden Kader-Grundgerüst bringt die „Bild“ nun gleich drei Spieler mit den Eisbären als Neuzugänge in Verbindung.

Elias Schneider (18) hat in seinem Heimatverein Rosenheim das Eishockey-ABC erlernt. Zwei Spielzeiten (2023 – 2025) war er bereits für die Eisbären Juniors im Einsatz. Während dieser Zeit kam es sogar zu 13 Einsätzen in der DEL. Im vergangenen Sommer packte Schneider seine Koffer, um in der QMJHL für die Shawinigan Cataractes aufs Eis zu gehen. Dort gelangen ihm in 52 Spielen 53 Scorerpunkte. Nun soll er zurück zu den Eisbären kommen.

Ebenfalls in der QMJHL war in dieser Saison der 18- jährige Maxim Schäfer für Chicoutimi Saguenéens aktiv. Er schaffte dort 49 Scorerpunkte in 53 Spielen. Der gebürtige Nürnberger war ebenfalls schon von 2022 – 2025 in Berlin aktiv. In 31 Einsätzen konnte er auch schon DEL-Luft bei den Eisbären schnuppern. Nun soll die Rückkehr erfolgen.

Apropos Nürnberg. Ebenfalls die „Bild“ bringt den Nürnberger Brett Murray bei den Eisbären ins Spiel. Der 27- jährige Kanadier konnte in seiner ersten DEL-Saison für die Ice Tigers 17 Tore und 16 Assist bei nur zehn Strafminuten verbuchen. Mit 1,95 Meter Körpergröße und 103 Kilogramm ist Murray eine echte „Kante“ im Angriff. Mitte Oktober des letzten Jahres holten ihn die Franken nach Deutschland, nachdem unter anderem Will Graber lange verletzt ausfiel.

In insgesamt 359 AHL-Spielen für Rochester sammelte Murray zuvor 108 Tore und 115 Vorlagen. Für die Buffalo Sabres, die ihn 2016 in der 4. Runde des NHL-Drafts auswählten, kam er 26-mal zum Einsatz und erzielte dabei zwei Tore und vier Assists.

Alle drei Angreifer werden als Gerüchte gehandelt und sind noch nicht offizielle bestätigt worden.