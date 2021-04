„Big Points“ fÃ¼r Iserlohn in Ingolstadt – Jenike und OÂ´Connor stechen an einem perfekten Abend der Roosters heraus

Ingolstadt. (MK) Seit November 2018 waren die Ingolstädter Panther gegen Iserlohn ungeschlagen. Im Nachholspiel des 35. Spieltags ging diese Serie zu Ende. In einer...

Ingolstadt. (MK) Seit November 2018 waren die Ingolstädter Panther gegen Iserlohn ungeschlagen. Im Nachholspiel des 35. Spieltags ging diese Serie zu Ende.

In einer unglaublich spannenden Partie entführten die Sauerländer mit 3:2 die Punkte aus der Saturn Arena. Ein grandioser Rückhalt Jenike im Tor und eine feine Einzelleistung von Verteidiger O´Connor zum 3:2 Siegtreffer stachen aus einer kämpferisch starken Iserlohner Mannschaft heraus. Die Panther waren über weite Strecken des Spiels das gefährlichere Team, haderten aber mit der Torausbeute.

Beide Teams waren vom ersten Bully an auf Betriebstemperatur und nahmen von sofort die beiden Goalies Garteig (Ingolstadt) und Jenike (Iserlohn) unter Beschuss. Die Iserlohner Spieler hatten in der 2. Spielminute schon den Torschrei auf den Lippen, aber der Schuss von Jentzsch trudelte hinter ERC-Keeper Garteig nicht über die Linie, wie auch der Videobeweis bestätigte. Garret Pruden (Sohn von Ex ECD Verteidiger Greg Pruden) hatte die Hartgummischeine von der Linie für seinen schon geschlagenen Goalie gekratzt. Chancen hüben und drüben auch in der Folgezeit. Ab etwa der 16. Minute erhöhten die Panther den Druck. Eine Doppelchance von Elsner und Wohlgemuth (Latte) blieb aber ohne Erfolg. Jenike hielt das 0:0 für die Roosters zur ersten Pause fest. „Am besten so weiterspielen, dann fällt schon einer rein“, erklärte Pantherstürmer Hans Detsch vor dem Pausentee bei MagentaSport.

Die Gäste erwischten aus ihrer Sicht einen Traumstart ins zweite Drittel. Aubin zog vor das Tor und legte Garteig das 0:1 durch dessen „Hosenträger“ ins Nest. Ingolstadt benötigte nach dem Gegentreffer einige Minuten, um wieder auf Augenhöhe zu agieren. Eine Konterchance von Iserlohns Joe Whitney, der fast frei vor Garteig auftauchte, verhinderte Ellis durch einen Stockschlag. Das anschließende Powerplay blieb ebenso ohne Folgen, wie kurz darauf eine Strafe gegen Iserlohns Lautenschlager. Allerdings übten die Panther in ihrer Überzahl deutlich mehr Druck auf das Tor von Jenike aus. Storm (35.) und Defazio (37.) scheiterten ebenfalls am Goalie in der sehr druckvollen Schlussphase des Mitteldrittels. Vorwerfen konnte man den Ingolstädtern nach den ersten vierzig Minuten nicht viel. Alles was den Panthern fehlte, war ein Treffer gegen den Iserlohner „Spielverderber“ Andy Jenike zwischen den Pfosten. „Einfach so weiterspielen und weiter leidenschaftlich arbeiten“, gab Iserlohns Torschütze Brent Aubin in der zweiten Pause die Marschroute für die Sauerländer am Mikrofon von MagentaSport aus.

Nach dem Mammutprogramm der letzten Tage war vor dem Schlussdrittel sicherlich auch die Frage, welches Team in diesem Abnutzungskampf mehr Benzin im Tank hat. Die Gäste hatten zunächst wieder den besseren Start ins Drittel. Raedeke „schaufelte“ einen Abpraller von der Bande vor ERC-Torwart Garteig zum 0:2 (43.) ins Netz. Die Antwort der Panther folgte fast auf dem Fuße. Ellis Kracher von der blauen Linie landete nur 34 Sekunden später im linken Eck zum 1:2 Anschlusstreffer. Ingolstadts Ladehemmung war damit vorüber. Storm gelang mit einem Schuss ins kurze Eck (47.) der 2:2 Ausgleich. Während Wagners Strafe lief im Iserlohner Powerplay fast nichts zusammen. O´Connor hatte allerdings eine Idee, spielte sich energisch durch die ERC-Abwehr wie ein Skifahrer durch die Slalomstangen und netzte auch noch eiskalt zum 2:3 in der 51. Minute ein. Ingolstadt fand aber dennoch schnell zurück zu seinem druckvollen Spiel. Herausragende Chancen sprangen aber bis auf eine Gelegenheit von Palmo (52.) nicht heraus. Auf der Gegenseite verpassten Friedrich (56.) und Weidner (59.) die Entscheidung. Ingolstadt benutzte die handelsüblichen Werkzeuge und zog nach der Auszeit 71 Sekunden vor dem Ende Goalie Garteig für den sechsten Feldspieler. Die Roosters aber stemmten sich mit Haut und Haar gegen den drohenden Ausgleich und schafften es den knappen Vorsprung ins Ziel zu bringen. Drei „big Points“ im Kampf um die Playoffs waren damit im Sack der Sauerländer. Bei den Panthern schien es nach der dritten Niederlage in Folge ein wenige Redebedarf zu geben.

Schon am morgigen Freitag geht es für die Sauerländer weiter mit dem Match im 75 Kilometer entfernten München. Ingolstadt empfängt dann die Fischtown Pinguins. Am Sonntag (14:30 Uhr) sehen sich Roosters und Panther zum Hauptrundenfinale in Iserlohn dann schon wieder.