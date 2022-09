Big Deal fÃ¼r Tim StÃ¼tzle in Ottawa

Ottawa. (EM) Handeln war für die Ottawa Senators angesagt, wenn sie Tim Stützle über den Sommer 2023 halten wollten. Bei den Senators machte man...

Bei den Senators machte man nun Nägel mit Köpfen und verlängert den im kommenden Jahr auslaufenden Vertrag um satte acht Jahre bis 2030, der ihm satte 66,8 Millionen Dollar einbringen wird. Im Jahresdurchschnitt sind das 8,35 Millionen pro Jahr.

Damit stößt Tim Stützle, der im Jahr 2020 an Position drei im Draft gezogen wurde, in die Dimensionen eines Leon Draisaitl vor.

Sportlich konnte der 20- jährige gebürtige Viersener seinem NHL Premierenjahr mit 29 Punkten in 53 Spielen in der letzten Saison bärenstarke 58 Punkte in 79 Partien folgen lassen. Nun soll er den Sens mit seinen Fähigkeiten endlich wieder zu Playoff-Teilnahmen verhelfen.