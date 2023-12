Bietigheim und Krefeld benÃ¶tigen fast 61 Minuten, um einen Sieger zu finden

Artikel anhören Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine mussten sich am Sonntagnachmittag am 28. Spieltag der DEL 2 den Bietigheim Steelers mit 0:1 nach...

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine mussten sich am Sonntagnachmittag am 28. Spieltag der DEL 2 den Bietigheim Steelers mit 0:1 nach Verlängerung geschlagen geben.

Erst in der 61. Spielminute konnte eine der beiden Teams die Torhüter bezwingen.

Dass das Spiel eine Defensivschlacht werden sollte, zeigte sich bereits in der Anfangsphase der Partie. In einem zerfahrenen Auftaktdrittel hatten die Hausherren zwar mehr Schüsse auf das Tor, nennenswerte Highlights gab es auf beiden Seiten jedoch nicht.

Erst im zweiten Drittel schlichen sich Abstimmungsfehler und Ungenauigkeiten auf beiden Seiten ein, die zu Großchancen führten. Die besten Gelegenheiten hatten wohl Jack Doremus per Penalty-Schuss in der 27. Minute sowie Lewis Zerter-Gossage, der in den Schlusssekunden des zweiten Drittels frei vor Felix Bick auftauchte. Der KEV-Schlussmann konnte beide gefährlichen Aktionen entschärfen.

In dieser Zeit tauschten die Teams statt Toren Strafen aus. Echter Spielfluss kam durch die vielen Sanktionen daher nicht auf. So fielen auch im Schlussdrittel keine Tore und die Partie musste in die 3-gegen-3-Verlängerung.

Nach 40 Sekunden dort war es dann so weit: Steelers-Stürmer Alexander Preibisch löste sich von seinem Gegenspieler vor dem Tor und tippte einen scharfen Pass Doremus‘ in die lange Ecke vorbei an Bick zum knappen Heimsieg und zum Extra-Punkt.

Zahlen zum Spiel

SCB – KEV (0:0, 0:0, 0:0/1:0)

Tor: 1:0 (60:40) Preibisch (Doremus, MacDonald)

Schüsse: 31:18

Strafen: 12:10

Zuschauer: 2198

Stimmen zum Spiel

Greg Poss Es war ein hart umkämpftes Spiel heute. Das passiert beim Eishockey definitiv nicht so oft, dass es nach 60 Minuten 0:0 steht. Beide Torleute konnten sich heute auszeichnen. Bietigheim hat die die stärkste Offensive der Liga, demnach ist der Punkt hier mit dem Resultat für uns gut. Leider hat unser Powerplay heute keinen Erfolg gehabt, um den entscheidenden Punkt zu holen.

Felix Bick Wenn man über 60 Minuten kein Tor schießt, muss man mit dem einen Punkt leben. Es war heute ein Geduldsspiel, weil beide Teams in der neutralen Zone sehr ähnlich spielen. Sowohl wir als auch Bietigheim standen sicher und konnten sich auf gut aufgelegte Goalies verlassen. Wir hätten jedoch gerne die drei Punkte mitgenommen.