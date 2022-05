Bietigheim und Berlin als Top-PrÃ¼fsteine: Pre-Season Programm der Red Bulls fÃ¼r die Saison 2022/23

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg steckt längst in den Vorbereitungen auf die neue Saison und hat jetzt die ersten drei...

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg steckt längst in den Vorbereitungen auf die neue Saison und hat jetzt die ersten drei Testspiele fixiert.

Den Auftakt bestreitet der Meister der ICE Hockey League Anfang August in České Budějovice (tschechische Extraliga). Danach folgen zwei Heimspiele gegen Teams aus der DEL, nämlich gegen den frisch gebackenen deutschen Meister Berliner Eisbären sowie die Bietigheim Steelers.

Es geht früh los. Bereits am 5. August bestreiten die Red Bulls ihr erstes Testspiel der neuen Saison und treffen auswärts auf den HC Motor České Budějovice. Die Tschechen spielen in der tschechischen Top-Liga Tipsport Extraliga und sind in der letzten Saison nach dem 4. Platz im Grunddurchgang im Halbfinale gegen Sparta Prag ausgeschieden.

Danach folgen zwei Heimspiele gegen Clubs der Deutschen Eishockey Liga. Am 20. August sind die Berliner Eisbären zu Gast in der Salzburger Eisarena, womit es zum großen Duell des deutschen gegen den Meister der ICE Hockey League kommt. Berlin hat sich erst vor einer Woche im DEL-Finale gegen Red Bull München mit 3:1 Siegen im Best-of-Five-Finale den Titel gesichert, die Salzburger holten ihren Meistertitel bereits vor einem Monat.

Salzburgs Verteidiger Lukas Schreier: „Das ist ein sehr guter Test für uns, v.a. auch in Hinblick auf die Champions Hockey League. Und gegen den deutschen Meister zu spielen ist immer etwas Besonderes, da bekommen wir eine echte Standortbestimmung.“

Sechs Tage später, am 26. August, kommt mit den Bietigheim Steelers neuerlich ein DEL-Vertreter nach Salzburg. Die Baden-Württemberger aus der Nähe von Stuttgart haben nach dem Aufstieg vor einem Jahr gerade ihre erste DEL-Saison absolviert und den 13. Platz in der Hauptrunde belegt.

Testspielprogramm der Red Bulls 2022/23

Fr, 05.08.22 | HC Motor České Budějovice – EC Red Bull Salzburg | 17:30 Uhr

Sa, 20.08.22 | EC Red Bull Salzburg – Eisbären Berlin | 16:30 Uhr

Fr, 26.08.22 | EC Red Bull Salzburg – Bietigheim Steelers | 19:15 Uhr