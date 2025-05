Bietigheim Steelers: ZurÃ¼ck in der DEL2 mit frischem RÃ¼ckenwind – Schwere VorwÃ¼rfe gegen Headcoach Alexander DÃ¼ck belasten schwer

Bietigheim. (EM) Wie zuletzt schon häufiger beleuchten wir in regelmäßigen Abständen auch die Klubs, die offensichtlich keinen gesteigerten Wert auf eine breite Öffentlichkeitsarbeit legen. Heute geht es wieder einmal um die Bietigheim Steelers.

Im Ellental hat man in den letzten fünf Jahren alles, aber auch wirklich alles durchlebt, was perfekt unter den Begriff Fahrstuhlmannschaft passt. Eigentlich gehören die Steelers in der DEL2 schon zum Inventar. Allerdings gelang nach langen Jahren in der Saison 20/21 endlich der Aufstieg ins DEL-Oberhaus. Es folgte 2023 der doppelte Abstieg aus der DEL und der DEL2 bis hinunter in die Oberliga Süd. Der Neuaufbau gelang und es folgte die direkte Rückkehr ins angestammte Schwimmbecken DEL2.

Kader nimmt klare Konturen an

Nun baut man an einem schlagkräftigen Kader für die kommende Saison in der DEL2. Noch sind einige Positionen im neuen Kader des Aufsteigers frei, aber man erkennt auch schon klare Konturen im Kader der „neuen“ Steelers.

Schmidt / Mnich bilden das Goalie-Duo

Im Tor geht Aufstiegs-Goalie Olafr Schmidt in seine dritte Saison. Neu verpflichtet wurde Florian Mnich. Der 25- jährige gebürtige Passauer spielte schon einige Jahre in der DEL2, vornehmlich mit einer Förderlizenz ausgestattet für den Lokalrivalen Heilbronner Falken. Zuletzt sammelte er in Crimmitschau Erfahrungen.

Erfahrene Abwehrrecken bleiben

In der Abwehr bleiben die Routiniers Pawel Dronia (35), Tim Schüle (34) und Sören Sturm (35) neben dem jungen Mick Hochreither (23) erhalten. Neu verpflichtet wurde der talentierte Benedikt Jiranek (23) von den Heilbronner Falken.

Sturm mit Dauerbrenner „Preibo“ und zwei spannenden neuen Imports

Auch im Angriff bleiben mit Alex „Preibo“ Preibisch (34), Bastian Eckl (24), Tamas Kanya (24), Tyler McNeely (38), Marek Racuk (32, Tschechien) und Joshua Rust (21) einige Korsettstangen erhalten. Neu im Angriff sind die beiden Imports Jack Dugan (27) und Brett Kemp (25). US-Boy Dugan konnte in den letzten beiden Spielzeiten in der ECHL für die Fort Wayne Komets in 153 Spielen starke 48 Tore und 123 Assist erzielen. Kemp sammelte in der vergangenen Saison erste Europaerfahrungen in der ICEHL bei den Vienna Capitals. Zurück im Ellental ist außerdem der agile Benjamin Zientek (31) nach zwei Jahre in Landshut.

Trainer-Duo soll weitermachen, aber schwere Vorwürfe gegen Alexander Dück belasten schwer

Vier Tage nach dem Gewinn der Oberliga-Meisterschaft verkündeten die Bietigheimer Anfang Mai, dass auch in der DEL2 Cheftrainer Alexander Dück und Co Boris Blank hinter der Bande stehen werden. Was dann allerdings folgte war für viele erschütternd. Zunächst berichtete die Bietigheimer Zeitung von schweren Vorwürfen gegen Trainer Alexander Dück. Gegen den 45- jährigen ehemaligen U18 Bundestrainer, langjährigen DEL-Profi und verheirateten zweifachen Familienvater ermittelt die Heilbronner Staatsanwaltschaft wegen sexueller Übergriffigkeit gegen das weibliche Physiopersonal. Es geht um unangebrachte eindeutige Chatnachrichten und den Versuch eine der Damen zu küssen. Vorgefallen sein soll das seit Ende 2023.

Die Steelers reagierten seinerzeit eher schlampig im Umgang mit diesen Behauptungen. Die Zusammenarbeit mit den Physios endete und auf Anraten eines Anwalts wurde Dück laut BZ abgemahnt. Als all das vor rund zwei Wochen durch die Berichterstattung der Bietigheimer Zeitung öffentlich wurde, nahmen die Steelers öffentlich Stellung. „Der Verein kooperiert vollumfänglich mit den zuständigen Behörden und wird das Ergebnis der Ermittlungen abwarten und entsprechend handeln“, heißt es in der Stellungnahme.

Personelle Konsequenzen sind also nach wie vor nicht ausgeschlossen. Grundsätzlich wirft das Vorgehen aber auch kein gutes Licht auf das mehr oder weniger inkonsequente Vorgehen des Klubs. Ob es zu einem Vergleich bei Gericht kommt, steht noch aus. Am Ende bleiben so oder so auf beiden Seiten wohl nur Verlierer zurück.

Sechs Abgänge stehen fest

Mit aktuell 14 Spielern unter Vertrag bleibt in Sachen Kaderplanung noch einiges zu tun. Christoph Kiefersauer, Niklas Heinzinger (Deggendorf), Alexander Dell, Dennis Dietmann, Fedor Kolupaylo (Hannover Indians) und Viktor Buchner verlassen sechs Spieler das Ellental.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV