Bietigheim Steelers verkünden 14 Abgänge!

Bietigheim. Steelers.de) Die Bietigheim Steelers geben via Klubhomepage die Abgänge mehrerer Spieler zum Ende der aktuellen Saison bekannt.

Im Zuge der Kaderplanungen für die kommende Spielzeit werden folgende Spieler den Verein verlassen:

Alex Dostie, Benedikt Jiranek, Ratislav Judin, Tamas Kanya, Jesse Kauhanen, Brett Kemp, Luis Ludin, Tyler McNeely, Florian Mnich, Philipp Nuss, Filip Reisnecker, Justin Scheck, Olafr Schmidt und Sören Sturm

Nach einer intensiven und überragenden Saison wird es zur kommenden Spielzeit personelle Veränderungen im Kader geben. Die Gründe hierfür sind vielfältig – unterschiedliche sportliche Perspektiven, neue Herausforderungen sowie individuelle Entscheidungen prägen diese Entwicklung.

Diese Übersicht umfasst den aktuellen Stand der feststehenden Abgänge; weitere personelle Entscheidungen im Hinblick auf die kommende Saison sind davon unabhängig und Teil der laufenden Planungen.

Die Steelers bedanken sich bei allen Spielern ausdrücklich für ihren Einsatz, ihre Professionalität und ihren Beitrag zum Team – sowohl auf dem Eis als auch abseits davon. Einige Wege trennen sich dabei mit großem Respekt und Dankbarkeit für das gemeinsam Erreichte.

Die sportliche Leitung arbeitet bereits mit Hochdruck an der Zusammenstellung des Kaders für die kommende Saison, mit dem Ziel, weiterhin eine ambitionierte und konkurrenzfähige Mannschaft aufs Eis zu bringen.

Die Bietigheim Steelers wünschen allen Spielern für ihren weiteren sportlichen und privaten Weg nur das Beste und bedanken sich für die gemeinsame Zeit im Trikot der Steelers.