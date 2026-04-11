Bietigheim Steelers stellen Headcoach Alexander Dück frei, Boris Blank übernimmt

Bietigheim. (Steelers) Die Bietigheim Steelers haben Trainer Alexander Dück mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben freigestellt.

Die Bietigheim Steelers haben die Vorwürfe der sexuellen Belästigung von Beginn an sehr ernst genommen. Nachdem dem Verein gestern die Informationen zum Strafbefehl bekannt geworden sind, hat die Geschäftsführung in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat und den Gesellschaftern entschieden, die sofortige Freistellung auszusprechen.

Ein sicheres und respektvolles Umfeld hat für die Bietigheim Steelers oberste Priorität – für alle, die Teil dieses Vereins sind.

Der Klub bittet um Verständnis, dass er sich zu den weiteren Details des Verfahrens nicht äußern möchte.

Sportlich stehen die Steelers aktuell als Oberliga-Aufsteiger im Playoff-Halbfinale der DEL2 gegen die Kassel Huskies. Morgen steht das sechste Spiel der Serie im heimischen Ellental an. Aktuell führen die Kassel Huskies mit 3:2 in der Serie.

Boris Blank übernimmt

Der bisherige Co-Trainer Boris Blank übernimmt bis zum Ende der laufenden Playoffs die Aufgaben des Headcoaches.

Unterstützt wird Blank von Tyler McNeely, der das Trainerteam vorübergehend ergänzt. Aufgrund einer Rückenverletzung steht McNeely aktuell nicht im Spielbetrieb zur Verfügung und wird Boris so lange unterstützen, bis er wieder spielfähig ist.