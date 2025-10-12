Bietigheim Steelers reagieren auf Verletzungspech und verpflichten ehemaligen Stürmer der Straubing Tigers

Bietigheim. (PM Steelers.de) Die Bietigheim Steelers reagieren auf die aktuelle Verletzungssituation und die sportlich herausfordernde Lage in der DEL2 und haben den kanadischen Stürmer Cole Fonstad unter Vertrag genommen.

Der 25-jährige Angreifer soll dem Team von Trainer Alexander Dück in der Offensive neue Impulse verleihen und für mehr Tiefe im Angriff sorgen.

Fonstad stammt aus Estevan, Saskatchewan, und wurde im NHL-Draft 2018 von den Montreal Canadiens in der fünften Runde gezogen. In seiner Juniorenzeit sammelte er in der Western Hockey League (WHL) bei den Prince Albert Raiders und den Everett Silvertips reichlich Scorerpunkte und machte sich dort als spielintelligenter, technisch versierter Offensivmann einen Namen. Über Stationen in der AHL bei den Cleveland Monsters sowie in der ECHL führte sein Weg nach Europa. Zuletzt stand er beim schwedischen Zweitligisten Södertälje SK unter Vertrag, nachdem er zuvor bereits für die Straubing Tigers in der PENNY DEL auflief.

Eine kleine Verbindung gibt es bereits innerhalb der Mannschaft: Fonstad kennt Steelers-Stürmer Brett Kemp noch aus gemeinsamen Jugendjahren in Kanada. „Ja, ich kenne Brett ein bisschen – wir sind früher öfter gegeneinander angetreten und haben einmal gemeinsam bei einem Turnier gespielt“, erzählt der Neuzugang mit einem Lächeln.

Mit rund 180 Zentimetern Körpergröße und 76 Kilogramm bringt der Linksschütze Geschwindigkeit, Übersicht und Spielverständnis mit. Seine Vielseitigkeit erlaubt es ihm, sowohl als Center als auch auf dem Flügel eingesetzt zu werden. Die Steelers versprechen sich von Fonstad nicht nur offensive Akzente, sondern auch Stabilität im Defensivverhalten und Führungsqualitäten auf dem Eis.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Cole Fonstad für uns gewinnen konnten“, sagt Alexander Dück. „Er ist ein Spieler, der mit seiner Übersicht und seinem Einsatzwillen genau das mitbringt, was wir in unserer aktuellen Situation brauchen. Wir sind überzeugt, dass er unserem Spiel frischen Schwung verleiht und uns in den kommenden Wochen entscheidend weiterhelfen wird.“

Auch Fonstad blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe in Bietigheim:

„Ich freue mich sehr, wieder in Deutschland zu spielen und Teil der Steelers zu werden. Ich habe viel Gutes über den Club und die Fans gehört und möchte alles geben, um der Mannschaft zu helfen, wieder in die Erfolgsspur zu kommen.“

Cole Fonstad wird am morgigen Montag in Bietigheim erwartet und soll schnellstmöglich ins Mannschaftstraining integriert werden. Der Kanadier wird bei den Steelers die Rückennummer 24 tragen.



