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Bietigheim Steelers besetzen die dritte Importstelle im Kader 26/27

18. April 20261 Mins read298
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Jack Dugan von den Bietigheim Steelers - © Mathias Renner / City-Press
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Bietigheim. (Steelers / EM) Die Bietigheim Steelers haben den nächsten Haken an eine Personalie setzen können.

Der letztjährige Top Scorer Jack Dugan wird auch in der kommenden Saison weiter für die Steelers spielen.

Der 28-jährige US-Amerikaner kam in seiner ersten Spielzeit in der DEL2 in insgesamt 64 Spielen auf 31 Tore und 60 Vorlagen. Jack Dugan besetzt neben Cole Fonstand und Marek Racuk, die dritte Kontingentstelle für die neue Saison und ist ein weiterer wichtiger Eckpfeiler in der Offensive der Schwaben.

Geschäftsführer Gregor Rustige wird auf der Klub-Webseite zur Vertragsverlängerung zitiert: „Wir sind sehr froh, dass wir uns mit Jack einigen konnten. Er ist ein Topspieler, der in den entscheidenden Momenten den Unterschied macht, und gleichzeitig ein echter Charakter. Wir sind überzeugt, dass er uns auch in der kommenden Saison sportlich weiterbringen und mit seiner Persönlichkeit sowohl die Kabine als auch unsere Fans begeistern wird.“

Jack Dugan selbst freut sich ebenfalls weiter für die Steelers spielen zu können. „Die Organisation, die Stadt und die Fans haben dafür gesorgt, dass es sich für mich wie ein Zuhause anfühlt. Ich kann es kaum erwarten da weiterzumachen, wo wir aufgehört haben.“

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