Biel: Luis Janett komplettiert Goalie Duo

Artikel anhören Biel. (PM EHC) Der EHC Biel verpflichtet für die kommende Saison Torhüter Luis Janett (*2000) vom HC Thurgau. Er bildet zusammen mit...

Artikel anhören Artikel anhören

Biel. (PM EHC) Der EHC Biel verpflichtet für die kommende Saison Torhüter Luis Janett (*2000) vom HC Thurgau.

Er bildet zusammen mit Harri Säteri somit das Goalieduo in der kommenden Saison. Er hat einen Vertrag für 2 Jahre bis April 2026 unterzeichnet.

Thomas Roost, EHCB-Chefscout «Luis Janett gehört seit 2-3 Jahren zu besten Goalies in der Swiss League, ja, für mich ist er der Beste in dieser Liga. Weil er als Goalie nicht ganz die Idealmasse für das moderne Eishockey mitbringt wurde er – und wird er vermutlich noch immer – hier und da etwas unterschätzt. Diesen Grössennachteil kompensiert er mit präzisem «Positioning». Ein wesentliches Indiz für seine Qualitäten ist die Lernfähigkeit. Seine Lernkurve in den vergangenen Jahren war ziemlich steil. Luis Janett ist gemäss Coaches die mit ihm gearbeitet haben ein Super-Typ der auch als noch junger Goalie bereits eine erstaunliche Leistungskonstanz aufs Eis bringt. «

4438 Welches Team belegt am Ende der DEL Hauptrunde den letzten Platz in der Tabelle? Augsburger Panther Düsseldorfer EG Löwen Frankfurt ERC Ingolstadt Iserlohn Roosters Nürnberg Ice Tigers ein anderes Team