Adler Mannheim Bicker fällt verletzt aus
Adler MannheimInjury list

Bicker fällt verletzt aus

23. Januar 20261 Mins read73
Kevin Bicker, Adler Mannheim #84 - © Adler Mannheim, Daniel Bamberger
Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim müssen in den kommenden rund zwölf Wochen auf Kevin Bicker verzichten.

Der Stürmer hat sich eine Beinverletzung zugezogen und ist bereits erfolgreich operiert worden.

„Diese Nachricht ist natürlich besonders bitter, da Kevin erst kürzlich zu unserer Mannschaft gestoßen ist und sich hervorragend integriert hat. Wir hoffen, dass die Reha reibungslos verläuft und er danach schnell zu alter Stärke zurückfindet“, so Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins.

Der 20-Jährige wechselte erst im Dezember im Tausch für Eric Uba nach Mannheim und absolvierte bislang sechs Spiele für die Adler. Zudem besitzt Bicker eine Förderlizenz für die Bietigheim Steelers aus der DEL2.

Previous post Mannheim vermiest Strahlmeiers "Meilenstein", Kühnhackl sieht sich nach langer Verletzungspause auf gutem Weg: "So bald wie möglich wieder auf dem Eis"

