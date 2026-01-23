Bicker fällt verletzt aus

Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim müssen in den kommenden rund zwölf Wochen auf Kevin Bicker verzichten.

Der Stürmer hat sich eine Beinverletzung zugezogen und ist bereits erfolgreich operiert worden.

„Diese Nachricht ist natürlich besonders bitter, da Kevin erst kürzlich zu unserer Mannschaft gestoßen ist und sich hervorragend integriert hat. Wir hoffen, dass die Reha reibungslos verläuft und er danach schnell zu alter Stärke zurückfindet“, so Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins.

Der 20-Jährige wechselte erst im Dezember im Tausch für Eric Uba nach Mannheim und absolvierte bislang sechs Spiele für die Adler. Zudem besitzt Bicker eine Förderlizenz für die Bietigheim Steelers aus der DEL2.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!