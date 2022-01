Bewertungen und Ratings deutscher Web-Casinos bei Casino Zeus

Anzeige Vor kurzem wurde ein neues Portal mit Bewertungen von lizenzierten deutschen Online-Casinos eröffnet. Sie wurde von dem bekannten Experten und Spieler Alexey Ivanov...

Vor kurzem wurde ein neues Portal mit Bewertungen von lizenzierten deutschen Online-Casinos eröffnet. Sie wurde von dem bekannten Experten und Spieler Alexey Ivanov gegründet. Auf casino-zeus.de können Sie die Bewertungen von virtuellen Glücksspieleinrichtungen mit dem Spiel in Euro lesen. Alexey Ivanov prüft persönlich alle Informationen über die besten Clubs im In- und Ausland, erstellt Bewertungen und gibt Tipps zur Auswahl von Casinos mit Live-Spiel. Bei Casino Zeus https://casinozeus.de/bonus finden Sie die besten Boni, Zahlungsmethoden, Spielbeschreibungen und mehr.

Unserer Experte Alexey Ivanov äußerte sich zu den Änderungen in der deutschen Gesetzgebung und im deutschen Glücksspielsektor. Seiner Meinung nach sollte nach der Legalisierung die Zahl der betrügerischen virtuellen Websites in der Branche zurückgehen, und die Spieler kriegen die Möglichkeit, in ehrlichen Casinos mit echten Auszahlungen zu spielen. Der Anfang des Wandels ist gemacht. Die Branche hat große Zukunftsaussichten.

Lizensierte Virtuelle Casinos

Im Jahr 2021 wurde beschlossen, landbasierte Glücksspieleinrichtungen zuzulassen. Bereits ab dem 1. Juli können Glücksspielbegeisterte die folgenden offiziellen Websites öffnen:

Golden Star Loki Casino BiamoBet Vulkan Vegas Lucky Days Mr Bet Wazamba Loco Win Casombie Nine Casino

Vollständige Bewertungen von Websites kann man leicht im Zeus Casino-Portal finden und lesen.

Kriterien für die Auswahl eines guten Web-Casinos

Bei Casino Zeus gibt Alexei Ivanov Tipps, wie Sie das richtige Online-Casino auswählen können. Hier sind einige der Kriterien für die Auswahl:

Empfehlungen von anderen Spielern. Vorliegen einer Lizenz der deutschen oder europäischen Aufsichtsbehörde. Spielesoftware bekannter Hersteller. Hochwertige Software mit 24/7-Betrieb. Einhaltung der Standards der vertraulichen Datenspeicherung. Die Site wird nicht mit Werbung überladen. Große Auswahl an Multi-Genre-Spielautomaten im Katalog.

Einzahlungs- und Auszahlungsmethoden

Beliebte Zahlungsmittel in deutschen Casinos:

Internationale Bankkarten;

Bankkonten;

elektronische Geldbörsen.

Hinweis. Wenn Sie mit einer Karte bezahlen möchten, müssen Sie sicherstellen, dass diese in Euro ausgestellt ist.

Schutz vor Spielsucht

Die besten europäischen Casinos achten sehr darauf, ihre Spieler vor Spielsucht zu schützen. Aleksey Ivanov schlägt vor, die Verfügbarkeit eines Programms für verantwortungsvolles Spielen als eines der Kriterien für die Auswahl eines zuverlässigen Online-Casinos mit Glücksspielen um Euro zu verwenden. Die Website von Casino Zeus beschreibt, wie Casinos ihre Spieler schützen:

das Alter der Spieler begrenzen;

Grenzen für Abhebungen und Einzahlungen festlegen;

die Werbemenge reduzieren;

Kunden Unterstützung rund um die Uhr auf verschiedene Weise organisieren;

eine Schaltfläche zum Selbstanschluß aus dem Spiel einfügen.

Wenn man die Anzeichen einer Spielsucht merkt, wird es empfohlen, sich an Organisationen zu wenden, die sich mit der Hilfeleistung für Suchtkranke beschäftigen. Dies sind Gamblers Anonymous, GameStop, BeGambleAware.

Offline-Casinos

Deutsche Spieler haben die Wahl: an virtuellen Spielseiten oder in landbasierten Glücksspieleinrichtungen. Casinos und Spielhallen gibt es in Berlin, Baden-Baden, Dortmund und anderen großen Städten in Deutschland. Sie sind mit Spielautomaten berühmter Hersteller ausgestattet: Microgaming, Novomatic, Evoplay, Net Entertainment. Die bekanntesten Landcasinos sind: Spielbank Bad Neuenahr, Casino Kiel, Casino Flensburg.

+18 Glücksspiel kann süchtig machen.

