Bewegende Szenen am Pferdeturm

Limburg. (PM EGDL) Der gestrige Abend zeigte allen Beteiligten was den Eishockeysport ausmacht: Die EG Diez – Limburg hatte die Auswärtspartie der Oberliga Nord zwar mit 1:7 (0:4,1:1,1:2) bei den Hannover Indians verloren, doch das Ergebnis geriet schnell zur Nebensache.

2406 Zuschauer hatten sich erhoben, ein Banner mit der Aufschrift „Alles Gute für die Zukunft“ war längst ausgerollt und die Rockets wurden von dem Publikum am Pferdeturm mit Sprechchören gefeiert. Die Fans der Indians zeigten mit dieser überragenden Geste einmal mehr ihr Feingefühl und bereiteten der EGDL einen respektvollen Abschied aus der dritthöchsten Spielklasse.

Eishockey wurde zuvor aber auch gespielt: Die Rockets, erneut nur mit zwölf Feldspielern und ohne ihre vier punktbesten Akteure angetreten, starteten gut und gestalten das Spielgeschehen in den ersten zehn Spielminuten völlig offen. Mir dem ersten Treffer des Spiels durch Esposito – Selivanov (11.) kamen die Indians aber ins Rollen und legten durch Pohl (12.), Christmann (13.) und Möller (15.) noch drei Mal nach. Nach vier Treffern innerhalb von vier Minuten gab es schon früh keine weiteren Zweifel über den Sieger der Partie.

Auch im zweiten Abschnitt befanden sich die Gäste weiterhin im Verteidigungsmodus. Alexander Seifert hatte zuvor im Pauseninterview ein besseres Defensivverhalten gefordert und das nackte Ergebnis bestätigte die Vorgabe des Verteidigers. Lediglich Pohl konnte mit seinem zweiten Treffer den starken Tommi Steffen im Gehäuse der Rockets überwinden (32.). Bei einem Schussverhältnis von 18:2 für die Gastgeber waren die Rollen aber auch in diesem Drittel klar verteilt.

In den letzten zwanzig Minuten belohnte sich dann auch die EGDL für ihren kämpferischen Auftritt. Nach Vorarbeit von David Lademann und Konstantin Firsanov traf Alexander Seifert in Überzahl von der blauen Linie (47.), offiziell wurde Niko Lehtonen als Torschütze benannt. Auf Seiten der der Gastgeber war es die starke zweite Reihe, die durch Schubert (53.) und Bräuner (57.) für den 7:1 – Endstand sorgte.

„Bis auf das erste Drittel war es ganz in Ordnung“, resümierte Arno Lörsch im Anschluss. „In den ersten zehn Minuten haben wir gut dagegengehalten, dann sind wir etwas vom Plan abgewichen. Die Spieler haben dann einige Dinge versucht und wurden von den Indians vier Mal dafür bestraft. Das soll aber kein Vorwurf an die Mannschaft sein. Wir sind dezimiert und haben erhebliche Qualitätsverluste. Die Jungs haben sich reingehängt und das gilt es zu loben. Wir werden auch in den nächsten Spielen alles geben. Die jungen Spieler, die bei uns geblieben sind, bekommen jetzt viel mehr Eiszeit als zuvor und zeigen den Charakter, den wir sehen wollen. Die Zuschauer der Hannover Indians haben heute sehr viel Gespür für die Situation gezeigt. Vielen Dank für die tollen Szenen nach dem Spiel.“

„Hut ab vor Diez – Limburg“, so sein gegenüber Björn Naujokat. „Die Mannschat hat wirklich bis zum Ende mit dem dezimierten Kader gekämpft. Wir haben im ersten Drittel trotz der deutlichen 4:0 – Führung keine gute Leistung gezeigt. Limburg hat da gut gespielt, wir nicht. Ab dem zweiten Abschnitt haben wir uns dann gesteigert. Letztendlich natürlich ein verdienter Sieg. Wir haben mache Dinge gut gemacht, andere nicht. Am Ende haben wir drei Punkte, nur das zählt.“

EG Diez-Limburg: Steffen (Stenger) – Fleischer, Valenti, Seifert, Minaychev – Lehtonen, Firsanov, Lademann, Brunner, Kardas, Ladusch, Jatczak, Gutjahr.

Schiedsrichter: Berger / Soguksu.

Tore: 1:0 Esposito – Selivanov (11.), 2:0 Pohl (12.), 3:0 Christmann (13.), 4:0 Möller (15.), 5:0 Pohl (32.), 5:1 Seifert (47.), 6:1 Schuber (53.), 7:1 Bräuner (57.).

Strafen: Hannover 6, Diez – Limburg 4.

Zuschauer: 2406

