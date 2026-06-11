Bewährtes Duo führt den ERC in die Zukunft – Kames und Wahl verlängern

Sonthofen. (PM ERC) Der ERC Sonthofen setzt auf Kontinuität mit emotionaler Tiefe: Das bewährte Trainergespann Vladimir Kames und Helmut Wahl wird die Geschicke des Landesligisten auch in der kommenden Saison leiten.

Während für Headcoach Kames die Neuausrichtung des Kaders im Vordergrund steht, wird die kommende Spielzeit für Co-Trainer und Eishockeylegende Helmut Wahl zur großen Abschiedstournee vom aktiven Eishockeysport.

Die Vereinsführung des ERC Sonthofen setzt weiterhin auf das vertraute Gespann und bleibt ihrer langfristigen Philosophie treu. Wie die Verantwortlichen des ERC Sonthofen offiziell bestätigten, werden Headcoach Vladimir Kames und sein Co-Trainer Helmut Wahl die Geschicke der ersten Mannschaft auch in der neuen Spielzeit leiten. Die Verlängerung sendet ein klares Signal der Stabilität an die Konkurrenz.

Das Ende einer Ära: Endgültiges Karriereende für Helmut Wahl

Eine tief emotionale Note bekommt die kommende Eiszeit durch Co-Trainer Helmut Wahl. Der erfahrene Taktiker hat die Vorstandschaft im Zuge der Vertragsunterzeichnung darüber informiert, dass dies seine definitiv letzte Verlängerung an der Bande der Schwarz-Gelben sein wird. Für Wahl ist es weit mehr als ein Abschied aus dem Oberallgäu: Nach über 50 Jahren im Dienst des Kufensports – erst als aktiver Spieler, später als Trainer – hängt er die Schlittschuhe nach der kommenden Spielzeit endgültig an den berühmten Nagel. Damit verabschiedet er sich nicht nur vom ERC, sondern zieht sich komplett aus dem aktiven sportlichen Geschehen zurück.

Ganz vom Radar verschwinden wird der Eishockey-Fachmann der Region womöglich dennoch nicht. Ein baldiges Engagement im Hintergrund schließt Wahl nicht kategorisch aus: „Ob ich im Hintergrund noch was mache, sieht man, wenn – und vor allem was – die Zeit bringt“, so der scheidende Co-Trainer. Das Ziel für sein finales Amtsjahr an der Bande ist derweil klar gesteckt: Er will eine hungrige Mannschaft formen und sich mit einer erfolgreichen Platzierung aus dem aktiven Trainergeschäft verabschieden.

Sportchef Kames bleibt der „Edeljoker“ für den absoluten Ernstfall

Die zentrale Schlüsselfigur im sportlichen Gefüge bleibt Vladimir Kames. Der 42-Jährige lenkt als sportlicher Leiter die gesamten Geschicke der Kaderplanung und fungiert gleichzeitig als Chefcoach sowie als hauptamtlicher Nachwuchstrainer. Nachdem Kames bereits in der vergangenen Saison den Fokus fast vollständig auf die Trainerarbeit legte und nur noch zwei Mal selbst aktiv ins Spielgeschehen eingriff, wird er sich nun komplett auf seine Aufgaben hinter der Bande konzentrieren.

Ganz gestrichen ist sein Name auf dem Spielberichtsbogen allerdings nicht. Die Schlittschuhe werden weiterhin für den absoluten Ernstfall bereitgehalten: Sollte das Team von Verletzungspech, Sperren oder einer Krankheitswelle überrollt werden und „Not am Mann“ herrschen, wird Kames als spielender Joker reaktiviert. Mit seiner enormen Routine verfügt der ERC damit über eine erfahrene Absicherung, die im Bedarfsfall sofort einspringen kann.

Konsequenter Weg: Die eigene Jugend im Fokus

Die Verlängerung des Trainerduos ist untrennbar mit der strategischen Ausrichtung des Gesamtvereins verknüpft. Das Gesicht der ersten Mannschaft wird sich zur neuen Saison weiter verjüngen. Ganz getreu dem Vereinskonzept werden Kames und Wahl vermehrt Talente aus dem eigenen Nachwuchs auf Dauer in den Landesliga-Kader integrieren.

98 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro