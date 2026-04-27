Bewährter Rückhalt bleibt im Tor der Selber Wölfe

Selb. (PM Wölfe) Eine wichtige Personalie für die kommende Spielzeit steht fest: Michel Weidekamp hat seinen Vertrag verlängert und wird auch in der Saison 2026/27 zwischen den Pfosten stehen.

Für den 27-Jährigen wird es bereits die siebte Spielzeit im Trikot der Wölfe sein. Er bleibt damit eine echte Konstante im Kader der Porzellanstädter.

Konstante Entwicklung und wichtige Rolle im Team

Seit seinem Wechsel im Jahr 2020 nach Selb hat sich Michel Weidekamp Schritt für Schritt zu einer festen Größe entwickelt. In der vergangenen Saison übernahm er erstmals über einen längeren Zeitraum die Rolle als klarer Starting Goalie – eine Erfahrung, die ihn weiter geprägt hat: „Für mich war es das erste Jahr, in dem ich wirklich komplett als Starter durchgespielt habe. Das war natürlich eine neue Erfahrung, aus der ich wieder einiges mitnehmen konnte.“

Auch sportlich blickt der Schlussmann positiv auf die abgelaufene Spielzeit zurück: „Im Großen und Ganzen lief die Saison so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Wir hatten eine gute Truppe – menschlich wie auch auf dem Eis – und haben am Ende unsere Ziele erreicht.“ Mit Platz vier nach der Hauptrunde und dem Einzug in die Playoffs erfüllten die Wölfe die Erwartungen. Auch wenn im Viertelfinale Endstation war, überwiegt für den Linksfänger das Positive: „Natürlich wäre es schön gewesen, gegen Hannover noch weiterzukommen. Aber ich denke, wir haben super Playoffs gespielt und das erreicht, was wir erreichen wollten.“ Nach vier Jahren Abstiegskampf in den Playdowns der DEL2 war die Rückkehr in die Playoffs für ihn etwas Besonderes: „Es ist ein riesiger Unterschied, ob man Playoffs spielen darf oder Playdowns spielen muss. Auf die Playoffs freut man sich unglaublich.“

Mit inzwischen sechs Jahren Clubzugehörigkeit und einem weiteren in den Startlöchern ist Michel Weidekamp einer der dienstältesten Spieler im Team und fühlt sich in Selb längst zuhause: „Selb ist mir total ans Herz gewachsen. Ich habe hier alles miterlebt – von extremen Höhen bis zu extremen Tiefen.“ Eine besondere Rolle spielen für ihn die Fans: „Egal ob in guten oder schlechten Phasen: Die Fans waren immer da. Die Stimmung ist überragend. Selbst Leute von außerhalb sind immer wieder überrascht, was hier im kleinen Selb abgeht.“

Auch den Umbruch im Kader vor der vergangenen Spielzeit sieht Michel Weidekamp positiv gelungen: „Wir haben Jungs geholt, die richtig Bock auf die Selber Wölfe hatten und ein neues Team aufbauen wollten. Am Ende haben wir unsere Ziele erreicht und es hat einfach wieder Spaß gemacht, gerade in den Playoffs.“

Mit Blick auf die kommende Saison bleibt er bewusst vorsichtig, aber optimistisch: „Es kommt natürlich darauf an, wie der Kader aussieht. Ich hoffe, dass einige Jungs bleiben und wir wieder eine schlagkräftige Truppe haben und oben mitspielen können.“

Auch der Sportliche Leiter Frank Hördler freut sich darüber, weiter auf den 28-Jährigen zählen zu können: „Michel hat über die gesamte Saison hinweg starke Leistungen gezeigt und in den Playoffs sogar noch einen Schritt nach vorne gemacht. Diese Entwicklung bestätigt uns darin, ihn auf seinem weiteren Weg bestmöglich zu unterstützen und gemeinsam weiterzugehen.

Ein besonderer Sommer steht bevor

Abseits des Eises wartet auf den Torhüter ein ereignisreicher Sommer. Neben der intensiven Vorbereitung steht vor allem das Privatleben im Mittelpunkt: „Ich werde den Sommer wie immer in Iserlohn verbringen und trainieren. Aber es wird auch turbulent, denn ich werde heiraten und unsere Tochter kommt zur Welt. Darauf freue ich mich riesig.“ Mit viel Motivation – sportlich wie privat – blickt Michel Weidekamp auf die kommende Saison und freut sich, fit und bereit wieder nach Selb zurück zu kommen.