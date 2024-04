BewÃ¤hrte Defensive der Red Bulls geht in die nÃ¤chste Saison

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg wird auch in der Saison 2024/25 mit den Verteidigern Chay Genoway, Tyler Lewington, Dennis Robertson...

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg wird auch in der Saison 2024/25 mit den Verteidigern Chay Genoway, Tyler Lewington, Dennis Robertson und Ryan Murphy weiter zusammenarbeiten.

Alle vier Routiniers haben ihren Vertrag mit dem alten und neuen Champion der win2day ICE Hockey League verlängert und wollen nach der erfolgreichen letzten Meistersaison weiterhin ihre geballte Erfahrung im Salzburger Team einbringen.

Chay Genoway (37), Tyler Lewington (29) und Dennis Robertson (32) kamen vor zwei Jahren nach Salzburg, gewannen mit den Red Bulls jeweils in beiden Saisonen die Meisterschaft und gehen mit dem Club nun in ihre dritte Spielzeit. Für Ryan Murphy (31) wird es die zweite Saison in Salzburg sein.

Chay Genoway ist ein Siegertyp. Als er vor zwei Jahren nach Salzburg kam, hatte er in Europa schon einen schwedischen Meistertitel und den Sieg in der Champions Hockey League mit den Frölunda Indians (2019) in der Vita stehen. Zudem brachte der Kanadier viel Erfahrung aus mehreren Jahren in der KHL mit. Nun hat der Assistant Captain mit den Red Bulls back to back den zweiten Meistertitel geholt und ist dabei neuerlich bis an die körperlichen Grenzen gegangen. Mit 11 Toren hat er auch die meisten Tore der Salzburger Verteidiger erzielt und war viertbester Torschütze aller Liga-Verteidiger.

Für Tyler Lewington könnte es hier nicht besser laufen. Die Red Bulls waren vor zwei Jahren die erste Station seiner Karriere in Europa, in denen der Kanadier gleich zwei Titel mitnahm. Lewington hat dabei seine Aufgabe als physisch orientierter Spieler, der für Respekt in der Defensivzone sorgt, neuerlich voll erfüllt, hat sich aber auch noch mehr ins Offensivspiel eingebracht, was dem Salzburger Spiel mehr Torgefährlichkeit verlieh. Mit diesen Stärken und seinem mannschaftsdienlichen Spiel will Lewington auch in der kommenden Saison den Red Bulls helfen, die Ziele zu erreichen.

Auch Dennis Robertson dürfte sich mit den Red Bulls in der win2day ICE Hockey League richtig wohlfühlen. Der 32-jährige Verteidiger mit kanadisch-irischer Doppelstaatsbürgerschaft bestritt letzte Saison insgesamt schon seine vierte Spielzeit in der grenzüberschreitenden Liga und vereinte beim Gewinn des zweiten Titels mit den Red Bulls körperbetontes Auftreten mit Spielintelligenz wie kein anderer. Mit insgesamt 8 Toren hat der frühere Calder Cup-Champion auch ein Tor mehr als in der Vorsaison erzielt.

Ryan Murphy kam letzten Sommer zu den Red Bulls und verzeichnet mit 176 Spielen die meisten NHL-Einsätze aller Salzburger Akteure. Diese Qualität zeigte der Kanadier, der im Frühjahr zum ersten Mal Vater wurde, auch bei den Red Bulls. Mit seinem ausgeprägten Stickhandling öffnet er schnell das Spiel aus der eigenen Zone heraus und kreiert, gepaart mit einem harten, ansatzlosen Schuss, in der Offensive Chancen. Zusammengefasst resultierte das in der letzten Saison in 10 Toren und 29 Assists, womit Murphy nach Scorerpunkten der fünftbeste Salzburger (punktegleich mit dem viertbesten Salzburger Benjamin Nissner) war.