BEV: Mitteilung zur Aberkennung eines Tores im Finalspiel der Bayernliga am 04.04.2026 in KÃ¶nigsbrunn

MÃ¼nchen. (PM BEV) Im Finalspiel der Bayernliga am 04.04.2026 in KÃ¶nigsbrunn kam es in der letzten Spielminute des Schlussdrittels zu einer spielentscheidenden Szene, in deren Folge ein Tor aberkannt wurde, welches zum vermeintlichen Ausgleich zum 6:6 fÃ¼r den ERV Schweinfurt gefÃ¼hrt hÃ¤tte.

Die Schiedsrichter entschieden nach Abstimmung im Gespann auf â€žirregulÃ¤res Torâ€œ aufgrund eines hohen Stocks durch den Schweinfurter Spieler Nr. 70, Josef Dana. MaÃŸgeblich fÃ¼r diese Entscheidung war die Wahrnehmung der Schiedsrichter in der Spielsituation. Der Hauptschiedsrichter am Tor konnte die Situation nicht wahrnehmen, da er in seiner Position den Fokus auf das Spielgeschehen direkt am Tor hatte. Die Ã¼brigen drei Schiedsrichter waren sich in ihrer Wahrnehmung jedoch einig, dass ein regelwidriges Spielen mit hohem Stock vorliegt.

Dass im ersten Moment durch den Hauptschiedsrichter ein Tor angezeigt wurde, bedeutet zunÃ¤chst lediglich, dass der Puck offensichtlich die Torlinie Ã¼berquert hat, jedoch nicht, dass es sich um ein endgÃ¼ltig anerkanntes Tor handelt. Ein Tor gilt erst mit AusfÃ¼hrung des darauffolgenden Anspiels am Mittelanspielpunkt als bestÃ¤tigt.

Im Rahmen der nachtrÃ¤glichen Analyse durch den Verband wurde die betreffende Spielsituation anhand der vorliegenden Bildaufnahmen sowie unter BerÃ¼cksichtigung des offiziellen Regelwerks bewertet.

Ausgehend von der vorliegenden Perspektive (Hintertorkamera) ist erkennbar, dass sich der entscheidende Kontakt zwischen Puck und SchlÃ¤ger des angreifenden Spielers Nr. 70 (Josef Dana) vor dem Torraum ereignet. Der Treffpunkt deutet darauf hin, dass der SchlÃ¤ger zum Zeitpunkt des Kontakts in einer deutlich erhÃ¶hten Position gefÃ¼hrt wird.

GemÃ¤ÃŸ IIHF-Regel 80 (â€žSpielen mit hohem Stockâ€œ) ist das Spielen des Pucks mit einem SchlÃ¤ger oberhalb der SchulterhÃ¶he eines Spielers unzulÃ¤ssig. Wird der Puck jedoch mit einem hohen Stock direkt ins Tor befÃ¶rdert oder entscheidend abgelenkt, ist gemÃ¤ÃŸ Regel 80.3 (â€žUngÃ¼ltiges Torâ€œ) nicht mehr die SchulterhÃ¶he maÃŸgeblich, sondern die HÃ¶he der Querlatte des Tores.

Auf Grundlage der vorliegenden Bildsequenz sprechen mehrere Indizien dafÃ¼r, dass sich der Kontaktpunkt des SchlÃ¤gers mit dem Puck im Bereich oberhalb der Querlatte befindet. Insbesondere die Position des SchlÃ¤gers im VerhÃ¤ltnis zum Spieler (Bereich SchulterhÃ¶he) sowie zur Querlatte lÃ¤sst darauf schlieÃŸen, dass der Puck in einer nicht zulÃ¤ssigen HÃ¶he gespielt wurde.

Auch wenn eine zweifelsfreie Bestimmung der exakten HÃ¶he anhand des vorliegenden Materials nicht mÃ¶glich ist, ergibt sich in der Gesamtbetrachtung eine klare Tendenz hin zu einem regelwidrigen Spielen des Pucks mit hohem Stock.

Vor diesem Hintergrund erscheint die auf dem Eis getroffene Entscheidung der Schiedsrichter, basierend auf ihrer unmittelbaren Wahrnehmung der Spielsituation, sowohl regelkonform als auch sachlich nachvollziehbar.

Die Analyse verdeutlicht zugleich die Schwierigkeit einer abschlieÃŸenden Beurteilung ohne entsprechende technische Hilfsmittel. Auch durch den Einsatz eines Videobeweises wÃ¤re aufgrund dieser vorliegenden Kameraperspektiven keine eindeutigere Bewertung gewÃ¤hrleistet. Gleichwohl bestÃ¤tigt die vorliegende Analyse in der Tendenz die Entscheidung auf dem Eis.

UnabhÃ¤ngig davon wird das Abspielen der betreffenden Szene auf der Videowand im Stadion seitens des Verbandes als nicht angemessen bewertet, da es einem fairen und sportlichen Umgang entgegensteht. Die Vereine wurden im Saisonverlauf wiederholt darauf hingewiesen, auf entsprechende Einspielungen bis zur endgÃ¼ltigen Entscheidungsfindung zu verzichten. Der Vorfall wurde durch die Schiedsrichter gemeldet und wird durch den Verband entsprechend geprÃ¼ft und sanktioniert.

Der Bayerische Eissport-Verband e.V. steht hinter der im Rahmen der geltenden Regularien getroffenen Entscheidung. Entscheidungen in dynamischen Spielsituationen mÃ¼ssen ohne technische Hilfsmittel auf Grundlage der jeweiligen Wahrnehmung der Schiedsrichter getroffen werden.

Der Verband hat VerstÃ¤ndnis fÃ¼r die emotionalen Reaktionen im Umfeld eines solchen Spiels und bittet zugleich alle Beteiligten und Zuschauer um einen besonnenen und fairen Umgang mit der Situation.