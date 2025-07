BEV: Landesliga Saison 2025/26 – Der Modus steht fest!

Lechbruck. (PM ERC) Die neue Eishockey-Saison der Senioren-Landesliga 2025/26 wirft ihre Schatten voraus: Insgesamt 20 Mannschaften treten in zwei Gruppen à zehn Teams gegeneinander an.

Der ERC Lechbruck ist erneut der Gruppe A zugeteilt und freut sich auf packende Duelle auf heimischem Eis und auswärts.

Gruppeneinteilung:

Der ERC Lechbruck spielt in der Gruppe A gemeinsam mit folgenden Vereinen:

EHC Bad Aibling, SC Forst, EV Fürstenfeldbruck, Wanderers Germering, ERSC Ottobrunn, EV Pfronten, EV Ravensburg, SC Reichersbeuern und ERC Sonthofen.

Die Gruppe B setzt sich aus folgenden Teams zusammen:

EHC Bayreuth, ESC Dorfen, ESC Haßfurt, EHC Stiftland Mitterteich, EV Moosburg, EV Pegnitz, VER Selb, EHC Straubing, TSV 1863 Trostberg und ESV Waldkirchen.

Modus:

Die Hauptrunde beginnt am 19. Oktober 2025, die Saisoneröffnung findet einen Tag zuvor am 18. Oktober 2025 in Germering statt. Gespielt wird in einer 1,5-fach Runde mit 27 Spielen pro Team. Insgesamt stehen 34 Spieltermine zur Verfügung, darunter auch definierte Ausweichtermine.

Im Anschluss an die Hauptrunde folgt der spannende Kampf um Meisterschaft und Klassenerhalt:

Die Plätze 1–8 jeder Gruppe qualifizieren sich für die Playoffs, die im Modus Best-of-3 (Achtel-, Viertel-, Halbfinale) und Best-of-5 (Finale) ausgetragen werden. Der Sieger der Finalserie ist Bayerischer Meister und sportlicher Aufsteiger in die Bayernliga.

Die Platzierungen 9 und 10 beider Gruppen spielen eine Abstiegsrunde im Modus Einfachrunde. Der Letztplatzierte steigt sportlich in die Bezirksliga ab.

Ausblick:

Der ERC Lechbruck freut sich auf eine intensive und emotionale Spielzeit mit zahlreichen Highlights, Derbys und spannenden Begegnungen. Gemeinsam mit unseren Fans und Unterstützern wollen wir auch in der neuen Saison zeigen, was in unserem Team steckt!