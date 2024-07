Bestens betreut: Brockmann und PÃ¤tzold komplettieren Nachwuchs-Trainerteam der Red Bulls

München. (PM Red Bulls) Vor vier Wochen komplettierten die Red Bulls ihr Profi-Trainerteam mit Assistenzcoach Max Kaltenhauser. Nun steht auch das Funktionsteam für den...

Nun steht auch das Funktionsteam für den Nachwuchs der Red Bulls. Damit sind alle neun Trainerpositionen ab der U9 hauptamtlich besetzt.

Mit Andreas Brockmann und Dimitri Pätzold sind zwei namhafte Vertreter des deutschen Profi-Eishockeys in das Team der Nachwuchstrainer gerückt. Brockmann wird künftig als Trainer der U20-Mannschaft fungieren. Der 57-jährige Bad Tölzer kann auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Als Spieler gewann er mit der Düsseldorfer EG fünfmal die deutsche Meisterschaft. Zudem streifte er 42-mal das Trikot der deutschen Nationalmannschaft über und war Co-Trainer des DEB-Teams bei der Eishockey-Weltmeisterschaft 2013. Auch bei seinem Heimatverein EC Bad Tölz gab er sein Wissen an die jungen Talente weiter – so wie jetzt in München. Mit Frank Hohenadl steht ihm bei der U20-Mannschaft der Red Bulls ein langjähriger Übungsleiter aus dem Münchner Nachwuchs als Assistent zur Seite.

Auch Pätzold kann auf eine erfolgreiche Profikarriere zurückblicken. Der ehemalige deutsche Nationaltorhüter spielte 15 Jahre in der höchsten deutschen Eishockeyliga. Zudem absolvierte er mehrere Spiele für die San Jose Sharks in der National Hockey League (NHL), der besten Eishockeyliga der Welt. Nach seiner aktiven Karriere schlug Pätzold ebenso die Trainerlaufbahn ein. Beim DEL2-Club EV Landshut war der heute 41-Jährige zuletzt als Torwarttrainer für die Profi- und Jugendmannschaften verantwortlich, nun kümmert er sich um die Youngster-Goalies der Münchner Nachwuchsteams.

Um die U17 kümmern sich Head-Coach Matt Nee und Co-Trainer Ron Chyzowski. Als U15-Trainer wird mit Raoul Valtiner ein ehemaliger Spieler aus der Red Bull Eishockey Akademie fungieren. Ebenfalls aus der Akademie kommt der neue Athletiktrainer Tobias Bammer. Er ist für den gesamten Nachwuchs im Bereich Fitness zuständig.

Auch die Trainer der jungen Jahrgänge sind hauptamtlich tätig. Für die U13 ist Vincenz Stegner zuständig, für die U11 Sascha Günzel und für die U9 sowie die Eishockeyschule Kilian Dümpelmann. Alle drei haben früher selbst im Münchner Nachwuchs gespielt.

Verantwortlich für alle Nachwuchsteams ist Niklas Hede in seiner Funktion als Director of Development Youth. Er berichtet an den Managing Director Sports von Red Bull München, Lorenz Funk.