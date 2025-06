BestÃ¤tigung: TorhÃ¼ter Felix BrÃ¼ckmann wechselt zu den KÃ¶lner Haien

Neuer Torhüter für den KEC: Von den Adler Mannheim wechselt der ehemalige deutsche Nationaltorhüter Felix Brückmann zu den Haien.

Der 34-jährige Goalie kommt mit der Erfahrung von 377 DEL-Partien, zwei Weltmeisterschaften und einer Olympia-Teilnahme nach Köln. Brückmann hat beim KEC einen Zweijahresvertrag unterschrieben und erhält die Rückennummer 90.

Haie-Sportdirektor Matthias Baldys: „Mit Felix Brückmann haben wir einen der erfahrensten deutschen Torhüter der PENNY DEL verpflichten können. Felix hat in den vergangenen Jahren konstant gute Leistungen gebracht und wird unser Team mit seiner Ruhe und Erfahrung bereichern. Zusammen mit Tobias Ancicka wird er ein sehr starkes Torhüter-Duo bilden.“

Felix Brückmann: „Ich freue mich sehr, ab sofort für die Kölner Haie zu spielen und vor den euphorischen Haie-Fans auflaufen zu dürfen. Mit Matthias Baldys hatte ich sehr gute Gespräche und bin begeistert von der Möglichkeit, nun für diesen großen Club zu spielen. Ich freue mich, bald die Mannschaft kennenzulernen, eine gute Gemeinschaft zu bilden, um dann durch eine hoffentlich lange Saison zu gehen.“

Über Felix Brückmann

Der 34-Jährige lief die vergangenen fünf Spielzeiten für die Adler Mannheim auf – nachdem er bereits von 2011 bis 2014 das Tor der Adler hütete. Unterteilt wurden die beiden Engagements in der Kurpfalz von einer sechsjährigen Station bei den Grizzlys Wolfsburg (2014 bis 2020). Seine Anfänge auf dem Eis machte der gebürtige Freiburger beim heimischen EHC, ehe er früh in den Nachwuchs der Jungadler wechselte.

Brückmann absolvierte bislang 377 Partien in der DEL, feierte dabei 207 Siege und hielt 41-mal seinen Kasten sauber. In seiner Premierensaison 2011/2012 wurde er zum „DEL Rookie des Jahres“ ausgezeichnet.

2012 debütierte der Linksfänger zudem in der deutschen Nationalmannschaft und nahm in Folge an den Weltmeisterschaften 2016 in Russland und 2021 in Lettland teil. Dazu gehörte Brückmann dem DEB-Kader der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking an. Der Torhüter kommt in seiner Karriere auf 40 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft.

