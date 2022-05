BestÃ¤tigung: Top-LeistungstrÃ¤ger Akeson bleibt in Straubing – Seit dem 30. Mai verfÃ¼gt das Stadion am Pulverturm wieder Ã¼ber Eis

Straubing. (PM Tigers) Auch in der kommenden Saison wird der 31-Jährige für den niederbayerischen PENNY DEL-Club auf Torejagd gehen. In seiner ersten Spielzeit absolvierte...

Straubing. (PM Tigers) Auch in der kommenden Saison wird der 31-Jährige für den niederbayerischen PENNY DEL-Club auf Torejagd gehen.

In seiner ersten Spielzeit absolvierte der Kanadier 52 Hauptrundenspiele und vier Playoff-Duelle. Mit den dabei erzielten 25 Toren und 46 Assists zeichnete er sich nicht nur als Topscorer der Mannschaft aus, sondern belegte auch den ersten Platz der ligaweiten Scorerliste.

Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers, erklärt zur Weiterverpflichtung: „Ich bin sehr glücklich, dass sich Jason Akeson dazu entschieden hat, weiter für unser Team aufzulaufen. Er ist einer der Top-Leistungsträger unserer Mannschaft und überzeugt mit hervorragenden spielerischen Fähigkeiten. Wir freuen uns, dass er und seine Familie ein Teil der Tigers-Gemeinschaft bleiben.“

Ice Ice Baby! – Sommereis in Straubing

Straubing. (PM EHC) Es ist so weit, ab dem 30.05.2022 steht der Eishockeyfamilie in Straubing und somit auch dem EHC Straubing das Stadion am Pulverturm zur Verfügung.

Ein Jahr und vier Monate nach der Antragsstellung des EHC Straubing bei der Stadt Straubing öffnen sich nun die Tore des Stadions bereits zwei Monate vor dem offiziellen Saisonbeginn zur Eisnutzung. Gerade in Hinblick auf die Saison 2022/2023 können somit die Weichen für eine erfolgreiche Spielzeit gestellt werden, indem unserem Nachwuchs ein Mix aus Athletiktraining und Eiseinheiten angeboten werden kann. Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle noch einmal der Stadt Straubing, dem Stadtrat und insbesondere dem Sportamt Straubing, die dieses Vorhaben ermöglicht haben. Die Kinder und Jugendlichen des EHC Straubing, die bereits seit Anfang Mai ihr Sommertraining absolvieren, stehen nun in den Startlöchern und freuen sich, wenn es ab dieser Woche heißt: Ice Ice Baby! Neben den Trainings für alle Altersklassen wird ab dem 01.06. auch die Laufschule den Betrieb wieder aufnehmen. Während der Vorsaison (Juni – Ende Juli) wird diese immer mittwochs von 15:00 – 16:00 Uhr stattfinden. Wir hoffen auf rege Teilnahme und mit ein wenig Übung schafft es der/die ein oder andere ja vielleicht bis zum Saisonstart, einen Platz in unserer U7 oder U9 Mannschaft zu ergattern. Weiterhin geplant sind Turniere der Jahrgangsmannschaften U10 und U11 sowie ein Minitrainingscamp für die U17 und U20 Mannschaft – ohne Sommereis wäre dies nicht möglich gewesen!

EHC-Präsident Peter Zankl möchte sich im Namen des Vorstandes bei allen mitwirkenden Stellen, den umsetzenden Akteuren und Vereinsmitgliedern bedanken, die diese frühe Trainingsmöglichkeit realisiert haben. Oliver Vöst, Axel M. Koch und Helmut Kößl ergänzen: „Besonders nach der coronagebeutelten Saison 2021/22 wird mit diesem Leuchtturmprojekt in Ostbayern ein Zeichen für die Nachwuchsförderung im Eishockeysport gesetzt. Unser Dank gilt hier insbesondere den Straubing Tigers, die das Thema unterstützt und vorangetrieben haben.“ Vereinsmanager Phillipp Hentschel fügt hinzu: „Ich freue mich, ab dem 30.05. bekannte und neue Gesichter am Pulverturm begrüßen zu dürfen. Solltet ihr Interesse an einem Probetraining und bereits Vorerfahrung im Eishockey haben, könnt ihr uns gerne eine Anfrage über unser Kontaktformular zukommen lassen.“