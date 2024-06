BestÃ¤tigung: Thomas Dolak assistiert Ted Dent

Augsburg. (PM Panther) Der neue Assistenztrainer der Augsburger heißt Thomas Dolak. Dolak war zuletzt Chefcoach der Düsseldorfer EG, in der PENNY DEL-Saison 2024-25 verstärkt...

Augsburg. (PM Panther) Der neue Assistenztrainer der Augsburger heißt Thomas Dolak.

Dolak war zuletzt Chefcoach der Düsseldorfer EG, in der PENNY DEL-Saison 2024-25 verstärkt er nun das Trainerteam der Fuggerstädter um Ted Dent, Dennis Endras und Simon Sengele.

Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn startete Thomas Dolak 2014-15 im Nachwuchs der Düsseldorfer EG seine Trainerkarriere. Zur Saison 2019-20 wurde er Co-Trainer der DEG-Profis, zur Spielzeit 2023-24 wurde der ehemalige deutsche Nationalspieler schließlich gar zum Cheftrainer des rheinländischen Traditionsclubs befördert. Über die Jahre sammelte Thomas Dolak auch immer wieder in den U-Nationalmannschaften des Deutschen Eishockey-Bundes Erfahrungen.

In seiner Spielerkarriere blickt der heute 45-jährige Dolak auf 16 Jahre mit 870 Einsätzen in der Deutschen Eishockey Liga zurück. 2010 wurde er mit Hannover Deutscher Meister, als sich die Scorpions im Finale der Überraschungsteams gegen die Augsburger Panther durchsetzen.

Sportdirektor Larry Mitchell: „Wir waren für unser Trainerteam auf der Suche nach einem Coach, der das deutsche Eishockey und die DEL aus dem Effeff kennt. Thomas Dolak hat sich in Düsseldorf mit seiner akribischen Arbeitsweise vom Nachwuchstrainer bis zum Headcoach der Profis hochgearbeitet und viele Erfahrungen sammeln können, die er nun in unser neues Trainerteam einbringen soll. Für uns ist er fachlich und menschlich die ideale Ergänzung zu Ted Dent, Dennis Endras und Simon Sengele.“

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei einem traditionsreichen Club wie den Augsburger Panthern. Die Gespräche mit Larry Mitchell und Ted Dent waren sehr vertrauensvoll und zielorientiert, wir haben ähnliche Auffassungen von Eishockey. Ich möchte meine Stärken in unsere tägliche Arbeit einbringen und helfen, dass wir jeden einzelnen Spieler besser machen und uns so als Team beständig weiterentwickeln. Auf uns wartet eine herausfordernde Saison, die wir gemeinsam erfolgreich bestreiten möchten“, so Thomas Dolak.

