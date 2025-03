BestÃ¤tigung: Sven Ziegler wechselt in die VW Stadt

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg schrauben frühzeitig am Kader für die kommende Saison.

Nun können die Niedersachsen den ersten Neuzugang vermelden. Stürmer Sven Ziegler, in der abgelaufenen Saison erfolgreichster deutscher Scorer der Iserlohn Roosters, unterschreibt in Wolfsburg einen Zweijahresvertrag bis 2027.

Der Rechtsschütze verfügt über eine Menge Erfahrung in der PENNY DEL. Ziegler feierte als Akteur der Eisbären Berlin bereits in der Saison 2012-2013 sein Debüt in Deutschlands bester Eishockey-Liga. Der gebürtige Nürnberger blieb bis 2018 in der Hauptstadt und kam in dieser Zeit auf 210 Einsätze (21 Tore, 25 Vorlagen).

Darüber hinaus streifte sich Ziegler das Trikot der Berliner in der Champions Hockey League 22-mal über und verbuchte drei Treffer sowie vier Assists, ehe es für ihn im Sommer 2018 zu den Straubing Tigers ging. In seinem ersten Jahr bei den Niederbayern war der Außenstürmer gleich 18-mal erfolgreich, insgesamt standen bei den Tigers in drei Jahren 131 Partien (29 Treffer, 18 Vorlagen) auf der Habenseite.

In dieser Zeit kam Ziegler auch auf sechs Einsätze für die deutsche Nationalmannschaft, 2021 schloss sich der damals 27-Jährige den Iserlohn Roosters an. 24 Treffer und 32 Assists verbuchte der Rechtsschütze in seinen ersten drei Jahren.

Die abgelaufene Saison war punktetechnisch die beste in der Karriere des gebürtigen Nürnbergers. Mit 21 Toren gehörte Ziegler, der bei den Grizzlys die Nummer 52 erhalten wird, zu den besten Torschützen in der PENNY DEL, dank seiner 14 Assists wurde der nun 552-malige DEL-Spieler einer der besten Scorer der Roosters.

„Wir hatten schon frühzeitig einige sehr gute Gespräche mit Sven und freuen uns natürlich, dass er sich schon vor geraumer Zeit für uns entschieden hat. Er hat eine wirklich sehr gute Saison bei den Roosters gespielt und hat durch seine Tore großen Anteil an deren Klassenerhalt. Wir bekommen einen durchweg kompletten deutschen Spieler, der seit Jahren konstant gute Leistungen in der Liga bringt und auch im Powerplay als Rechtsschütze sehr gefährlich ist“, betont Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.

Der Kader der Grizzlys für die Saison 2025-2026

Torhüter: Dustin Strahlmeier, Hannibal Weitzmann

Verteidiger: Björn Krupp, Janik Möser, Jimmy Martinovic, Julian Melchiori (AL), Fabio Pfohl

Stürmer: Lucas Dumont, Robin Veber, Julian Chrobot, Julius Ramoser, Sven Ziegler, Justin Feser, Timo Ruckdäschel, Spencer Machacek (AL).

AL = Importlizenz.

