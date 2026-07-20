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Straubing TigersTransfer-News

Bestätigung: Straubing Tigers verpflichten Jamieson Rees

20. Juli 20261 Mins read213
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Jamieson Rees - © NHL Media
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Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers haben ihre Offensive weiter verstärkt und Jamieson Rees unter Vertrag genommen.

Der 25-jährige Kanadier wechselt zur Saison 2026/27 nach Niederbayern und läuft künftig für die Tigers in der PENNY DEL auf.

Rees wurde am 26. Februar 2001 in Hamilton, Ontario, geboren. Der Linksschütze misst 179 Zentimeter und bringt 84 Kilogramm auf die Waage. Im NHL Draft 2019 wurde er in der zweiten Runde an Position 44 von den Carolina Hurricanes ausgewählt. In Nordamerika sammelte Rees in den vergangenen Jahren umfangreiche Erfahrung in der American Hockey League. Dort stand er unter anderem für die Chicago Wolves, Charlotte Checkers, Springfield Thunderbirds und Belleville Senators auf dem Eis. Insgesamt absolvierte der Kanadier über 300 Partien in der AHL. In der Saison 2021/22 gewann er mit den Chicago Wolves den Calder Cup.

„Jamieson ist ein intensiver, beweglicher Stürmer, der unser Spiel mit Tempo und Energie bereichern kann. Er bringt viel Erfahrung aus der AHL mit, hat dort den Calder Cup gewonnen und passt mit seiner Arbeitsweise gut zu der Art Eishockey, die wir spielen wollen“, sagt Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers.

Auch Jamieson Rees freut sich auf seine neue Aufgabe in Straubing: „Ich freue mich sehr darauf, mich den Straubing Tigers anzuschließen und dieses neue Kapitel in meiner Karriere zu beginnen. Ich habe schon sehr viel Positives über die Organisation, die Stadt und die leidenschaftlichen Fans gehört und kann es kaum erwarten, nach Straubing zu kommen, alle kennenzulernen und in die Saison zu starten“, sagt Jamieson Rees.

Mit Rees gewinnen die Straubing Tigers einen vielseitigen Offensivspieler, der trotz seines jungen Alters bereits viel Erfahrung im nordamerikanischen Profibereich gesammelt hat. Seine Flexibilität, Intensität und internationale Erfahrung sollen dem Kader der Straubing Tigers zusätzliche Tiefe verleihen.

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