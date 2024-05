BestÃ¤tigung: Scorpions holen DEL-Torwart in die Wedemark

Mellendorf. (PM Scorpions) Wie heißt es so schön bei Marius Müller-Westernhagen? „Die Verträge sind gemacht…“ „Dass uns das gelungen ist, darauf sind wir wirklich...

Mellendorf. (PM Scorpions) Wie heißt es so schön bei Marius Müller-Westernhagen? „Die Verträge sind gemacht…“

„Dass uns das gelungen ist, darauf sind wir wirklich stolz“, so Sportchef Eric Haselbacher, nachdem Kevin Reich -28 Jahre in Iserlohn geboren- seine Unterschrift unter den Vertrag gesetzt hatte.

Der 186 cm große und 94 kg schwere Torhüter hat seine Ausbildung in Iserlohn, Krefeld und Mannheim durchlaufen, ehe er dann zu den „Red Bulls“ in München kam. In allen Jugendligen hat er auf nationaler Ebene für Deutschland gespielt.

Nach einem Ausflug nach Nordamerika ging er dann 2017/18 nach München, Ingolstadt und Iserlohn, wo er über 100 Einsätze in der DEL absolvierte und auch 1-mal die Deutsche Meisterschaft gewinnen konnte.

„Nach dem Abgang von Gerald Kuhn sind wir äußerst glücklich, dass wir auf dieser Position nun eine so exzellente Verpflichtung melden können, die unser Team für die kommende Saison sicherlich weiter verstärken wird“, so Sportchef Eric Haselbacher.