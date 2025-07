Bestätigung: Roosters verpflichten Macoy Erkamps

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters aus der PENNY DEL verpflichten zur kommenden Saison den kanadischen Verteidiger Macoy Erkamps.

Der 30-Jährige spielte in der vergangenen Saison für AIK Stockholm in der schwedischen Allsvenskan und verpasste mit seinem Team erst in der Finalserie den Aufstieg in die erste schwedische Liga.

Der Rechtsschütze wird in der Roosters-Verteidigung die Planstelle besetzen, die nach dem Abgang von Stanislav Dietz vakant war. Der robuste Defender kommt mit der Erfahrung von 137 AHL- und 135 ECHL-Partien sowie 135 Spielen in der Allsvenskan an den Seilersee und wird die Rückennummer 20 tragen.

„Macoy ist hochmotiviert, sich in der DEL zu beweisen. Er verleiht unserem Kader Tiefe und Stabilität, dazu bringt er schon ordentlich Erfahrung im europäischen Eishockey und die richtige Mentalität mit“, sagt Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier.

Erkamps hat sich bereits bei seinem langjährigen Kumpel Colton Jobke über seinen neuen Club informiert: „Ich bin ein Spieler, der in jedem Spiel und jedem Training alles, was er hat, auf dem Eis lassen möchte. Ich denke, dass diese Mentalität zu dem Club und dem, was die Fans hier sehen wollen, passt. Von daher bin ich sehr dankbar für das Vertrauen, das ich hier bekomme und kann nicht erwarten, loszulegen“, sagt der Neuzugang.

Seine Karriere in Zahlen

Der Kader der Iserlohn Roosters nach aktuellem Stand

Tor: Andy Jenike, Hendrik Hane, Finn Becker (ausgeliehen).

Verteidigung: Colton Jobke, Colin Ugbekile, Johannes Huß, Nils Elten (U23), Matias Lassen (DEN), Robin Norell (SWE). Macoy Erkamps (CAN).

Sturm: Daniel Fischbuch, Taro Jentzsch, Julian Napravnik, Daniel Neumann, Manuel Alberg, Jakub Borzecki, Noel Saffran (U23), Lennard Nieleck (U23), Bence Farkas (U23), Christian Thomas (CAN), Henrik Törnqvist (SWE), Eric Cornel (CAN), Tyler Boland (CAN), Eirik Salsten (NOR).

Headcoach: Stefan Nyman;

<Assistant- und Development-Coach: Tony Zabel;

Assistant- und Performance-Coach: Janne Kujala;

Goalie- und Videocoach: Santeri Hilli