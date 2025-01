BestÃ¤tigung: Pietta verlÃ¤ngert beim ERC

Ingolstadt. (PM ERCI) Der Vorlagenkönig der PENNY DEL (Deutsche Eishockey Liga) bleibt dem ERC Ingolstadt erhalten.

Daniel Pietta hat seinen Vertrag beim Tabellenführer um ein weiteres Jahr verlängert. Mit 544 Assists hält der Stürmer den Liga-Rekord für die meisten Vorlagen aller Zeiten.

Mitte November hatte Pietta den bisherigen Rekordhalter Robert Hock überholt und hat bereits die nächsten Meilensteine vor Augen. Aktuell steht er bei 796 Scorerpunkten. Damit fehlen ihm noch zwei Zähler, um an Daniel Kreutzer vorbei auf Rang zwei der ewigen Bestenliste zu rücken. Nur acht Spieler in der Liga-Geschichte haben mehr Partien absolviert als Piettas 1035. Knapp ein Viertel seiner Einsätze bestritt er im Panther-Trikot. Bis 2020 lief er für die Krefeld Pinguine auf.

„Daniel ist eine spielende DEL-Legende und seine Statistiken sprechen für sich. Auf ihn kann man sich in allen Spielsituationen verlassen, er ist nach wie vor einer der besten Bullyspieler der Liga und produziert konstant. Darüber hinaus ist er mit seiner Erfahrung ein wichtiger Ansprechpartner im Team und identifiziert sich zu hundert Prozent mit Ingolstadt und dem ERC“, sagt Sportdirektor Tim Regan über den Center, der seit dem Sommer auch als Trainer der U9 im Ingolstädter Eishockey-Nachwuchs engagiert ist.

In der aktuellen DEL-Spielzeit, seiner insgesamt schon 22. in der deutschen Eliteliga, sammelte er in bisher 33 Partien 19 Zähler (5 Tore, 14 Vorlagen) und bildet zusammen mit Austen Keating und Philipp Krauß eine variable und stets torgefährliche Angriffsformation.

„Wir haben in Ingolstadt alle Voraussetzungen für erfolgreiches Eishockey. Mir macht es nach wie vor großen Spaß zu spielen und darüber hinaus fühlen wir uns als Familie hier sehr wohl. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich in der DEL spielen möchte, solange ich auf dem Level bin, das ich selbst von mir erwarte und eine wichtige Rolle im Team habe. Das ist beim ERC der Fall. Deswegen waren die Panther auch meine erste Option“, sagt Pietta, der für die deutsche Nationalmannschaft über 100 Länderspiele absolvierte, an fünf Weltmeisterschaften sowie den Olympischen Spielen 2022 teilnahm.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV