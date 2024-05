BestÃ¤tigung: Matt Puempel freut sich auf die groÃŸartige Fanbase und viele aufregende Momente in der Helios Arena

Schwenningen. (PM Wild Wings) Den Wild WIngs-Verantwortlichen ist es gelungen, den Deutsch-Kanadier Matt Puempel an den Neckarursprung zu lotsen. Der 31-jährige Linksschütze bringt den...

Schwenningen. (PM Wild Wings) Den Wild WIngs-Verantwortlichen ist es gelungen, den Deutsch-Kanadier Matt Puempel an den Neckarursprung zu lotsen.

Der 31-jährige Linksschütze bringt den Wild Wings damit nochmals enorme Tiefe und Flexibilität für die Offensivformationen. Nach dem Matt Puempel 2011 von den Ottawa Senators an 24. Stelle in der ersten Runde des NHL-Drafts gezogen wurde, absolvierte er für die „Sens“, die New York Rangers und die Detroit Red Wings insgesamt 87 Spiele in der besten Liga der Welt sowie 354 AHL-Partien für die Farmteams der Organisationen. Über die Malmö Redhawks folgte in der Saison 2020|21 der Sprung über den großen Teich und nach Europa. Es folgten drei Spielzeiten in der PENNY DEL für die Augsburger Panther, wo er in 140 Spielen 84 Scorerpunkte [42 Tore und 42 Assists] verbuchen konnte.

Nun also setzt der variabel einsetzbare Offensivspieler seine Karriere bei den Neckarstädtern fort, verbunden mit gewissen Ambitionen: „Ich bin wirklich begeistert mich einem Team anschließen zu können, das im letzten Jahr einen großen Schritt gemacht hat, um eine Siegerkultur zu etablieren. Ich möchte mit allem, was ich einbringen kann, dabei helfen, dass wir in der kommenden Saison den nächsten Schritt gehen werden. Nach den sehr überzeugenden Gesprächen mit Coach Steve Walker und Stefan Wagner war es eine einfache Entscheidung für mich, weil sie mir die Perspektive und Ideen des Clubs aufgezeigt haben. Ich freue mich sehr auf die großartige Fanbase und viele aufregende Momente in der Helios Arena.“

Für Stefan Wagner, Geschäftsführer bei den Wild Wings, sorgt die Verpflichtung von Matt Puempel vor allem nochmals für viele gute Optionen, was das zukünftige Line-Up betrifft. „Ein deutscher Spieler wie Matt kann dir in allen offensiven Bereichen weiterhelfen. Er hat die Erfahrung und die Qualitäten uns in spielentscheidenden Situationen sowie dem Powerplay besser zu machen.“