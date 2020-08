BestÃ¤tigung: Krefeld Pinguine holen EigengewÃ¤chs zurÃ¼ck

Krefeld. (PM Pinguine) Patrick Klöpper, der bereits in jungen Jahren für den Krefelder Nachwuchs gespielt hatte, wird in der kommenden Spielzeit wieder ein Pinguin....

Der 26-Jährige spielte zuletzt für die Eispiraten Crimmitschau und die Kassel Huskies (DEL2). Gebürtig aus Duisburg, spielte er bereits für die Deutsche Nationalmannschaft im Juniorenbereich (U16-U20) und wurde für eine optimale Förderung nach Bremerhaven, damals noch DEL2, ausgeliehen. Zur Saison 2012/13 gab der Center sein Debüt für die Profimannschaft der Krefeld Pinguine in der PENNY DEL und soll zukünftig als Außenstürmer eingesetzt werden.

„Ich habe das Gefühl, ich komme zurück nach Hause! Ich möchte an eine positive Zeit in Krefeld anknüpfen und freue mich auf die kommende Saison!“, so Patrick Klöpper.