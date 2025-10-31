Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Bestätigung: Hudacek wird Bremerhavener
! +Fischtown PinguinsTransfers

Bestätigung: Hudacek wird Bremerhavener

31. Oktober 20251 Mins read138
Share
Julius Hudacek von Dresdner Eislöwen - © Marco Leipold / City-Press
Share

Bremerhaven. (Fischtown Pinguins) Die Fischtown Pinguins haben, wie bereits berichtet, Torhüter Julius Hudáček für die laufende Saison 2025/26 unter Vertrag genommen.

Der ehemalige slowakische Nationalkeeper wechselt nach der Vertragsauflösung bei den Eislöwen Dresden an die Unterweser und steht den Pinguins nach Erledigung aller Formalitäten umgehend in der PENNY DEL zur Verfügung.

„Mit Julius gewinnen wir einen erfahrenen Partner für Leon. Wir haben mit Julius die Situation offen kommuniziert und seine Rolle klar definiert. Wir erwarten von ihm, dass er als starker Partner für Leon die Arbeitslast verteilt. Nachdem wir von der Ausfalldauer von Guddy gehört haben, haben wir unsere Optionen sortiert. In enger Absprache mit dem Trainerteam haben wir ein Profil definiert – Julius kann uns sofort helfen, da er im Spielbetrieb ist und die Liga kennt“, sagt Sebastian Furchner. „Seine Präsenz, Ruhe und Führungsstärke werden uns helfen, die anstehenden Aufgaben in der Saison 2025/26 erfolgreich zu meistern. Zudem verfügt Julius über die Erfahrung der vergangenen zwei Jahre, als er in der laufenden Saison in Teams hineingekommen ist – er kennt diese Situation und kann professionell damit umgehen.“

Hudáček bringt Erfahrung aus mehreren europäischen Top-Ligen und von internationalen Einsätzen mit. Sein ruhiges Positionsspiel und seine Routine sollen dem Team zusätzliche Stabilität verleihen und die Tiefe auf der Torhüterposition erhöhen. Der 37-Jährige wird die Rückennummer #33 erhalten.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

828
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post Bremerhaven wieder auf Kurs: "Wir lieben solche spannenden Spiele", Iserlohn hofft dringend auf Verstärkung für die maue Offensive: "Müssen was tun" - Grizzlys schlagen Augsurg

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +Augsburger PantherDELFischtown PinguinsGrizzlys WolfsburgIserlohn Roosters

Bremerhaven wieder auf Kurs: „Wir lieben solche spannenden Spiele“, Iserlohn hofft dringend auf Verstärkung für die maue Offensive: „Müssen was tun“ – Grizzlys schlagen Augsurg

Bonn. (PM MagentaSport) Die Pinguins sind wieder auf Kurs! Mit einem knappen...

By31. Oktober 2025
Hannover ScorpionsTransfers

Hannover Scorpions verpflichten zwei neue Spieler und setzen auf Andrej Strakhov als Interimstrainer

Mellendorf. (PM Scorpions) Die Hannover Scorpions freuen sich die kurzfristen Verpflichtungen der...

By30. Oktober 2025
SC BernTransfers

SC Bern verpflichtet Davyd Barandun, verlängert mit Alain Graf und vergibt zwei Profiverträge

Bern. (PM SCB) Der SC Bern hat Davyd Barandun per kommende Saison...

By30. Oktober 2025
Dresdner EislöwenTransfers

Der Weg ist frei! Eislöwen beenden das Kapitel Julius Hudacek

Dresden. (PM Eislöwen / EM) Die Dresdner Eislöwen und Torhüter Julius Hudacek...

By30. Oktober 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten