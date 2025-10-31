Bestätigung: Hudacek wird Bremerhavener

Bremerhaven. (Fischtown Pinguins) Die Fischtown Pinguins haben, wie bereits berichtet, Torhüter Julius Hudáček für die laufende Saison 2025/26 unter Vertrag genommen.

Der ehemalige slowakische Nationalkeeper wechselt nach der Vertragsauflösung bei den Eislöwen Dresden an die Unterweser und steht den Pinguins nach Erledigung aller Formalitäten umgehend in der PENNY DEL zur Verfügung.

„Mit Julius gewinnen wir einen erfahrenen Partner für Leon. Wir haben mit Julius die Situation offen kommuniziert und seine Rolle klar definiert. Wir erwarten von ihm, dass er als starker Partner für Leon die Arbeitslast verteilt. Nachdem wir von der Ausfalldauer von Guddy gehört haben, haben wir unsere Optionen sortiert. In enger Absprache mit dem Trainerteam haben wir ein Profil definiert – Julius kann uns sofort helfen, da er im Spielbetrieb ist und die Liga kennt“, sagt Sebastian Furchner. „Seine Präsenz, Ruhe und Führungsstärke werden uns helfen, die anstehenden Aufgaben in der Saison 2025/26 erfolgreich zu meistern. Zudem verfügt Julius über die Erfahrung der vergangenen zwei Jahre, als er in der laufenden Saison in Teams hineingekommen ist – er kennt diese Situation und kann professionell damit umgehen.“

Hudáček bringt Erfahrung aus mehreren europäischen Top-Ligen und von internationalen Einsätzen mit. Sein ruhiges Positionsspiel und seine Routine sollen dem Team zusätzliche Stabilität verleihen und die Tiefe auf der Torhüterposition erhöhen. Der 37-Jährige wird die Rückennummer #33 erhalten.

