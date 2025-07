BestÃ¤tigung: Henrik Haukeland wird ein Tiger

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers haben ihre Torhüterposition für die Saison 2025/26 verstärkt.

Henrik Haukeland wechselt an den Pulverturm.

Der 30-jährige norwegische Nationaltorhüter kann auf eine beeindruckende Laufbahn in Europas Top-Ligen zurückblicken und hat dabei unter anderem in der SHL, Liiga und PENNY DEL überzeugt. Zudem stand er mehrfach für Norwegen bei Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen 2018 zwischen den Pfosten. Zuletzt hütete Haukeland das Tor der Düsseldorfer EG, nachdem er zuvor bereits für den EHC München in der PENNY DEL gespielt hatte. Der 188 cm große Linksfänger wurde in seiner Karriere mehrfach ausgezeichnet, darunter als „Torhüter des Jahres 2023“ der PENNY DEL, Goalie of the Year in der HockeyAllsvenskan sowie mit dem Gullpucken als Norwegens Spieler des Jahres. In der PENNY DEL absolvierte Haukeland bislang 179 Partien.

„Henrik bringt Stabilität, internationale Erfahrung und eine hohe Spielintelligenz mit“, erklärt Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers. „Er hat mehrfach bewiesen, dass er in wichtigen Momenten da ist. Mit seiner Mentalität und Präsenz wird er unserem Team in der neuen Saison weiterhelfen.“

Henrik Haukeland selbst blickt voller Vorfreude auf die neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr, nach Straubing zu kommen. Es hat mir immer gefallen, in diesem Stadion mit diesen leidenschaftlichen Fans zu spielen. Nach den Gesprächen mit dem Management hat sich schnell gezeigt, dass hier alles sehr professionell abläuft. Ich kann es kaum erwarten, mein Bestes zu geben und dem Team in der kommenden Saison zum Erfolg zu verhelfen.“

Haukeland wird bei den Straubing Tigers mit der Rückennummer 40 auflaufen. Die Straubing Tigers heißen Henrik Haukeland herzlich willkommen und blicken einer erfolgreichen gemeinsamen Saison 2025/26 entgegen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann







Eishockey-Magazin TV