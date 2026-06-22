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Bestätigung: Henrik Haukeland verlässt die Straubing Tigers

22. Juni 20262 Mins read191
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Henrik Haukeland - © Alex Butscher / City-Press
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Straubing. (PM Tigers) Auf Wunsch von Henrik Haukeland haben die Straubing Tigers einer vorzeitigen Auflösung seines bestehenden Vertrags zugestimmt.

Der 31-jährige Norweger, der ursprünglich auch für die Saison 2026/27 unter Vertrag stand, wird somit nicht mehr für die Niederbayern aufs Eis gehen. (Eishockey-Magazin berichtete bereits am Samstag)

Haukeland wechselte zur Saison 2025/26 an den Pulverturm und absolvierte in der Hauptrunde 39 DEL-Partien für die Straubing Tigers. Dabei kam der Linksfänger auf einen Gegentorschnitt von 2,55, eine Fangquote von 90,2 Prozent sowie drei Shutouts. In den Playoffs stand Haukeland sechs weitere Male zwischen den Pfosten.

Auch international sorgte der gebürtige Norweger zuletzt für besondere Schlagzeilen: Bei der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 führte Haukeland die norwegische Nationalmannschaft zu einem historischen Erfolg. Mit Bronze gewann Norwegen erstmals eine Medaille bei einem IIHF-Turnier. Haukeland überzeugte im Turnierverlauf mit starken Leistungen, drei Shutouts sowie einer Fangquote von 93,8 Prozent und wurde im Anschluss als bester Torhüter der Weltmeisterschaft ausgezeichnet.

„Meine kurze Zeit in Straubing war etwas Besonderes. Von Beginn an wurde ich im Club sehr herzlich aufgenommen. Nach einigen schwierigen Jahren in meiner Karriere hat mir Straubing die Freude am Eishockey zurückgegeben und dafür werde ich dieser Organisation immer dankbar sein. Die vergangene Saison hat gezeigt, wozu diese Organisation fähig ist, und ich glaube, dass den Tigers noch mehr Erfolg bevorsteht. Jeder in der Organisation arbeitet sehr hart und verdient nur das Beste. Ich habe mich entschieden, eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen und Straubing zu verlassen. Diese Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, aber ich glaube, dass es für mich die richtige ist. Ich werde meine Teamkollegen, den Staff und die Coaches, die großartigen EHC-Fans und die Stadt Straubing vermissen. Danke an alle in Straubing für die unglaubliche Unterstützung und die schöne Zeit. Ich wünsche Straubing und den Straubing Tigers für die Zukunft nur das Beste und wer weiß, vielleicht sieht man sich bald wieder“, so Haukeland.

Auch die Straubing Tigers bedanken sich bei Henrik Haukeland für seinen Einsatz im Trikot der Niederbayern. „Henrik hat uns mitgeteilt, dass er seinen Vertrag bei den Straubing Tigers vorzeitig auflösen möchte. Wir respektieren diesen Wunsch und haben seinem Anliegen nach gemeinsamen Gesprächen entsprochen. Henrik hat in der vergangenen Saison wichtige Spiele für uns gemacht. Besonders seine Leistungen bei der Weltmeisterschaft haben noch einmal gezeigt, welche Qualität er als Torhüter besitzt. Wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg nur das Beste“, erklärt Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Henrik Haukeland @ Elite Prospects

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