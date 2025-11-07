Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Bestätigung: Freiburg nimmt Trainerwechsel vor
! +EHC FreiburgTransfers

Bestätigung: Freiburg nimmt Trainerwechsel vor

7. November 20251 Mins read110
Share
Trainer Martin Stloukal vom EHC Freiburg - © Jan-Philipp Burmann / City-Press
Share

Freiburg. (PM EHCF) Martin Stloukal ist ab sofort nicht mehr Cheftrainer der Wölfe.

Diese Entscheidung wurde nach eingehender Analyse und intensiven Gespräch mit Martin Stloukal getroffen. Der Verein ist davon überzeugt, dass ein Neuanfang notwendig ist, um für den restlichen Saisonverlauf eine positive Entwicklung zu ermöglichen.

Interimsmäßig wird die Mannschaft von Nachwuchstrainer Martin Sekera geleitet. Simon Danner steht ihm dabei unterstützend zur Seite. Der Verein befindet sich bereits in Gesprächen über die Nachfolge und hofft, hier in Kürze weitere Informationen bekannt geben zu können.

Der EHC Freiburg bedankt sich bei Martin Stloukal für seine geleistete Arbeit und wünscht ihm sowohl für die sportliche als auch privat Zukunft alles Gute.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Share
Previous post Deutschland-Cup 2025: Nun wartet Österreichs Lieblingsgegner und zum Abschluss Lettland 

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +TransfersVienna Capitals

Ex-NHL-Head-Coach Kevin Constantine übernimmt bis Saisonende

Wien. (PM Capitals) Die Vienna Capitals ernennen Kevin Constantine zum 13. Head-Coach...

By7. November 2025
SC Langnau TigersTransfers

Die SCL Tigers verpflichten Jonathan Dahlén für die Saison 2026/27

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers haben den schwedischen Stürmer Jonathan Dahlén...

By7. November 2025
SC Rapperswil Jona LakersTransfers

Luca Capaul bleibt bei den Lakers

Rapperswil. (PM SCRJL) Luca Capaul bleibt bei den Lakers. Damit bleibt der...

By7. November 2025
! +Deutschland CupÖsterreich / ÖEHV

Deutschland-Cup 2025: Nun wartet Österreichs Lieblingsgegner und zum Abschluss Lettland 

Landshut. (PM ÖEHV) Das zweite und dritte Drittel gegen die Slowakei entschied...

By7. November 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten