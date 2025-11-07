Bestätigung: Freiburg nimmt Trainerwechsel vor

Freiburg. (PM EHCF) Martin Stloukal ist ab sofort nicht mehr Cheftrainer der Wölfe.

Diese Entscheidung wurde nach eingehender Analyse und intensiven Gespräch mit Martin Stloukal getroffen. Der Verein ist davon überzeugt, dass ein Neuanfang notwendig ist, um für den restlichen Saisonverlauf eine positive Entwicklung zu ermöglichen.

Interimsmäßig wird die Mannschaft von Nachwuchstrainer Martin Sekera geleitet. Simon Danner steht ihm dabei unterstützend zur Seite. Der Verein befindet sich bereits in Gesprächen über die Nachfolge und hofft, hier in Kürze weitere Informationen bekannt geben zu können.

Der EHC Freiburg bedankt sich bei Martin Stloukal für seine geleistete Arbeit und wünscht ihm sowohl für die sportliche als auch privat Zukunft alles Gute.

