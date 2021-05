BestÃ¤tigung: Eispiraten verpflichten Luca GlÃ¤ser

Crimmitschau,. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben für die anstehende DEL2-Spielzeit 2021/22 den Stürmer Luca Gläser unter Vertrag genommen. Der Linksschütze wechselt von den...

Crimmitschau,. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben für die anstehende DEL2-Spielzeit 2021/22 den Stürmer Luca Gläser unter Vertrag genommen.

Der Linksschütze wechselt von den Fischtown Pinguins aus der PENNY DEL zurück in den Sahnpark und konnte trotz seines jungen Alters von nur 22 Jahren schon viel Erfahrung im deutschen Eishockey-Oberhaus sowie in der DEL2 sammeln. Auch in Crimmitschau ist Gläser, der hier die Trikotnummer 98 erhält, kein Unbekannter.

Luca Gläser wurde am 13. August 1998 in Schlema geboren und schaffte über die Stationen Schönheide, Crimmitschau und Weißwasser letztlich den Sprung zu den Jungadlern Mannheim. Mit den Baden-Württembergern konnte Gläser gleich drei mal den Gewinn der DNL feiern und spielte fortan auch in zahlreichen U-Nationalmannschaften Deutschlands. Fortan heuerte er in der DEL2 bei den Bayreuth Tigers an, für welche er zwei Jahre lang spielte und in 104 Partien 15 Tore und 26 Vorlagen erzielte. 2019 folgte dann der Schritt in das deutsche Eishockey-Oberhaus. Für die Fischtown Pinguins absolvierte der Offensivmann in zwei Spielzeiten 83 DEL-Begegnungen. Dabei schoss er vier Tore und gab sechs Assists.

In Crimmitschau kennt man Luca Gläser nicht nur aus seinen Jugendzeiten. Während der Spielzeit 2019/20 absolvierte der Sachse per Förderlizenz bereits fünf Spiele für die Eispiraten, in welchen ihm zwei Tore und zwei Vorlagen gelangen. In Crimmitschau soll der 22-Jährige nun den nächsten Entwicklungsstep gehen und unter Cheftrainer Mario Richer zu einem wichtigen Baustein im Kampf um die Playoff-Plätze reifen. „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe in der Heimat. Ronny Bauer und ich standen schon lange in Kontakt und jetzt hat es mit dem Wechsel geklappt.

Natürlich ist es mein Ziel, mich selbst weiterzuentwickeln und dem Team mit meinen Aufgaben bestmöglich zu helfen. Ich hoffe, dass wir nach den letzten zwei Jahren wieder in die Playoffs einziehen können – vor allem mit und für unsere Fans“, sagt Neuzugang Luca Gläser.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2020/21

Tor: –

Abwehr: Niklas Heyer

Angriff: Dominic Walsh, Luca Gläser, Willy Rudert, Lucas Böttcher