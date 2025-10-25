Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + BestÃ¤tigung: EisbÃ¤ren vergeben ihre elfte Importlizenz an Les Lancaster
! +EisbÃ¤ren BerlinTransfers

BestÃ¤tigung: EisbÃ¤ren vergeben ihre elfte Importlizenz an Les Lancaster

25. Oktober 20251 Mins read85
Share
Les Lancaster - Â© Bruno Dietrich / City-Press
Share

Berlin. (PM EisbÃ¤ren) Die EisbÃ¤ren Berlin haben auf ihre Verletzungssorgen in der Verteidigung reagiert und Les Lancaster unter Vertrag genommen.

Der Defensivspieler wechselt vom Liga-Konkurrenten EHC Red Bull MÃ¼nchen zum amtierenden Deutschen Meister. Lancaster erhÃ¤lt bei den EisbÃ¤ren einen Vertrag bis Saisonende und die RÃ¼ckennummer 74.

Bevor der US-Amerikaner nach Europa wechselte, lief er in seiner Heimat sowohl in der AHL als auch der ECHL auf. In der Saison 2020/21 sammelte er fÃ¼r die Allen Americans sowohl die meisten Tore als auch Punkte unter allen ECHL-Defensivspielern und wurde zum ECHL-Verteidiger des Jahres gekÃ¼rt. 2021 ging es fÃ¼r ihn dann zu Ilves Tampere in Finnland. FÃ¼r die Skandinavier absolvierte der RechtsschÃ¼tze insgesamt 171 Liiga-Partien, in denen er auf beeindruckende 100 Scorerpunkte (27 Tore, 73 Assists) kam. In der Spielzeit 2022/23 war der 30-JÃ¤hrige der beste Scorer unter allen Verteidigern der Liiga. Zudem war er in der folgenden CHL-Saison bester TorschÃ¼tze unter allen Defensivspielern. Im Februar 2024 zog es Lancaster dann zum EHC Red Bull MÃ¼nchen in die PENNY DEL. FÃ¼r die IsarstÃ¤dter absolvierte er insgesamt 65 DEL-Spiele, in denen er fÃ¼nf Treffer erzielte und 16 Vorlagen gab.

EisbÃ¤ren-Sportdirektor StÃ©phane Richer sagt: â€žWir sind froh, dass sich Les fÃ¼r einen Wechsel zu den EisbÃ¤ren entschieden hat. In unserer angespannten Lage in der Verteidigung wird er fÃ¼r Entlastung sorgen. Als RechtsschÃ¼tze wird sich Les gut in unsere Defensive einfÃ¼gen. Er hat ein hohes SpielverstÃ¤ndnis, einen guten Aufbaupass und ordentlich Europaerfahrung. Er ist ein aktiver Verteidiger, der sowohl in Nordamerika als auch in Finnland regelmÃ¤ÃŸig gepunktet hat. Zudem kennt er unsere Liga bereits.â€œ

â€žIch freue mich sehr, Teil der EisbÃ¤ren Berlin zu werden. Es ist eine unglaubliche Chance, fÃ¼r solch ein angesehenes Team aufzulaufen und mich als Spieler weiterzuentwickeln. Ich freue mich auf die Titeljagd mit den EisbÃ¤renâ€œ, erklÃ¤rt Les Lancaster.

Mit dieser Neuverpflichtung haben die EisbÃ¤ren Berlin fÃ¼r die laufende Saison 2025/26 in der PENNY DEL die elfte und somit letzte AuslÃ¤nderlizenz vergeben. Von insgesamt elf Lizenzinhabern dÃ¼rfen pro Spiel neun zeitgleich auf dem Spielberichtsbogen aufgefÃ¼hrt und somit bei PENNY DEL Pflichtspielen eingesetzt werden.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!

595
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den MÃ¤nnern?

Share
Previous post Basel: Robin Farkas wird neuer Assistenzcoach

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht verÃ¶ffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank fÃ¼r Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de erÃ¶ffnet Kanal fÃ¼r freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +DEL

Neu-Adler SchÃ¼tz freut sich Ã¼ber Doppelpack gegen Ex-Klub KÃ¶ln: â€žGegen die alte Mannschaft ist immer was Coolesâ€œ, Roos wird bei Hudacek deutlich, LÃ¶wen atmen auf

Bonn. (PM MagentaSport) Das Spitzenspiel der DEL zwischen den Adlern Mannheim und...

By25. Oktober 2025
EHC BaselTransfers

Basel: Robin Farkas wird neuer Assistenzcoach

Basel. (PM EHC) Der EHC Basel freut sich bekannt zu geben, dass...

By25. Oktober 2025
! +Krefeld PinguineLausitzer FÃ¼chse

Heimsieg zum Geburtstag â€“ Krefeld Pinguine schlagen Lausitzer FÃ¼chse 4:2

Krefeld (RS). Die Krefeld Pinguine gewannen ein spannendes Heimspiel gegen die Lausitzer...

By24. Oktober 2025
TransfersTSV Erding Gladiators

Gladiators verstÃ¤rken Defensive

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators haben personell nachgelegt und ihre Defensive...

By24. Oktober 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten