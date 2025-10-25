BestÃ¤tigung: EisbÃ¤ren vergeben ihre elfte Importlizenz an Les Lancaster

Berlin. (PM EisbÃ¤ren) Die EisbÃ¤ren Berlin haben auf ihre Verletzungssorgen in der Verteidigung reagiert und Les Lancaster unter Vertrag genommen.

Der Defensivspieler wechselt vom Liga-Konkurrenten EHC Red Bull MÃ¼nchen zum amtierenden Deutschen Meister. Lancaster erhÃ¤lt bei den EisbÃ¤ren einen Vertrag bis Saisonende und die RÃ¼ckennummer 74.

Bevor der US-Amerikaner nach Europa wechselte, lief er in seiner Heimat sowohl in der AHL als auch der ECHL auf. In der Saison 2020/21 sammelte er fÃ¼r die Allen Americans sowohl die meisten Tore als auch Punkte unter allen ECHL-Defensivspielern und wurde zum ECHL-Verteidiger des Jahres gekÃ¼rt. 2021 ging es fÃ¼r ihn dann zu Ilves Tampere in Finnland. FÃ¼r die Skandinavier absolvierte der RechtsschÃ¼tze insgesamt 171 Liiga-Partien, in denen er auf beeindruckende 100 Scorerpunkte (27 Tore, 73 Assists) kam. In der Spielzeit 2022/23 war der 30-JÃ¤hrige der beste Scorer unter allen Verteidigern der Liiga. Zudem war er in der folgenden CHL-Saison bester TorschÃ¼tze unter allen Defensivspielern. Im Februar 2024 zog es Lancaster dann zum EHC Red Bull MÃ¼nchen in die PENNY DEL. FÃ¼r die IsarstÃ¤dter absolvierte er insgesamt 65 DEL-Spiele, in denen er fÃ¼nf Treffer erzielte und 16 Vorlagen gab.

EisbÃ¤ren-Sportdirektor StÃ©phane Richer sagt: â€žWir sind froh, dass sich Les fÃ¼r einen Wechsel zu den EisbÃ¤ren entschieden hat. In unserer angespannten Lage in der Verteidigung wird er fÃ¼r Entlastung sorgen. Als RechtsschÃ¼tze wird sich Les gut in unsere Defensive einfÃ¼gen. Er hat ein hohes SpielverstÃ¤ndnis, einen guten Aufbaupass und ordentlich Europaerfahrung. Er ist ein aktiver Verteidiger, der sowohl in Nordamerika als auch in Finnland regelmÃ¤ÃŸig gepunktet hat. Zudem kennt er unsere Liga bereits.â€œ

â€žIch freue mich sehr, Teil der EisbÃ¤ren Berlin zu werden. Es ist eine unglaubliche Chance, fÃ¼r solch ein angesehenes Team aufzulaufen und mich als Spieler weiterzuentwickeln. Ich freue mich auf die Titeljagd mit den EisbÃ¤renâ€œ, erklÃ¤rt Les Lancaster.

Mit dieser Neuverpflichtung haben die EisbÃ¤ren Berlin fÃ¼r die laufende Saison 2025/26 in der PENNY DEL die elfte und somit letzte AuslÃ¤nderlizenz vergeben. Von insgesamt elf Lizenzinhabern dÃ¼rfen pro Spiel neun zeitgleich auf dem Spielberichtsbogen aufgefÃ¼hrt und somit bei PENNY DEL Pflichtspielen eingesetzt werden.

