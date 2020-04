BestÃ¤tigung: DEG holt den „verlorenen Sohn“ zurÃ¼ck

Düsseldorf. (PM DEG) Ein weiterer „Rückkehrer“ für die DEG! Die Düsseldorfer haben Daniel Fischbuch unter Vertrag genommen. Der deutsche Nationalspieler wechselt von den Thomas...

Düsseldorf. (PM DEG) Ein weiterer „Rückkehrer“ für die DEG! Die Düsseldorfer haben Daniel Fischbuch unter Vertrag genommen.

Der deutsche Nationalspieler wechselt von den Thomas Sabo Ice Tigers zurück an den Rhein. Der 26-Jährige hatte schon zwischen 2009 und 2016 für die Rot-Gelben gespielt. Fischbuch hat bereits vor einigen Wochen einen langfristigen Vertrag bis zum Ende der Saison 2022/23 unterschrieben.

Niki Mondt, sportlicher Leiter Düsseldorfer EG: „Ich freue mich sehr, dass Daniel Fischbuch sich für uns entschieden hat und ab nächster Saison wieder für die DEG spielt. Er hat sich in den letzten Jahren hervorragend entwickelt und insbesondere in der vergangenen Saison eindrucksvoll gezeigt, was in ihm steckt und welche enormen offensiven Qualitäten er hat.“

Daniel Fischbuch: „Ich freue mich total über meine Rückkehr. Düsseldorf ist längst meine zweite Heimat geworden, auch meine Familie fühlt sich hier sehr wohl. Meine Frau stammt von hier, mein Bruder lebt hier. Bei der DEG habe ich die ersten Schritte meiner Profikarriere gemacht. Club, Umfeld und Fans sind für mich eine absolute Herzensangelegenheit. Auch die Länge des Vertrages freut mich und gibt mir Sicherheit. Jetzt hoffe ich wie die gesamte Eishockey-Familie, dass wir alle möglichst schnell wieder zurück auf das Eis können!“

179 DEL-Spiele für die DEG

Fischbuch ist in Düsseldorf kein Unbekannter. Er lief zunächst für das DNL- und das damals existierende Regionalliga-Team auf. In der Saison 2011/12 debütierte der gebürtige Bad Friedrichshaller für die DEG Metro Stars in der DEL. Im Anschluss hinterließ „Fischi“ als Teil der legendären „Geilster Letzter aller Zeiten“-Mannschaft seine Fußstapfen und erlebte den Halbfinaleinzug 2015, die Qualifikation für die Campions Hockey League und die Playoff-Qualifikation 2016 mit. Nach 179 DEL-Spielen in Rot und Gelb, in denen dem Flügelstürmer 17 Tore und 25 Vorlagen gelangen, wechselte der quirlige Techniker im Sommer 2016 zu den Eisbären Berlin. Nach drei Playoff-Teilnahmen und einer Vizemeisterschaft 2018 zog es Fischbuch im Sommer 2019 aus der Hauptstadt nach Nürnberg zu den Thomas Sabo Ice Tigers. Dort ging sein DEL-Stern endgültig auf: Mit überragenden 48 Punkten (19 Tore, 29 Vorlagen) aus 52 Spielen wurde unsere Neuverpflichtung achtbester Scorer der Liga und hatte damit großen Anteil am guten achten Tabellenplatz der Franken. Er wurde am 19. August 1993 geboren, schießt rechts, ist 1,80 m groß und 81 kg schwer. In Düsseldorf erhält er seine Wunschnummer 71.

Übersicht Kader Saison 2020/21

Der Kader der Düsseldorfer EG für die Saison 2020/21, Stand 17. April 2020

(N = Neuzugang, K = Kontingentspieler):

Tor (2): Hendrik Hane, Mirko Pantkowski (N)

Verteidigung (7): Alexander Dersch, Bernhard Ebner, Nicolas Geitner, Nicholas B. Jensen (K), Johannes Johannesen (K), Marco Nowak, Marc Zanetti (K)

Sturm (12): Luke Adam (K), Alexander Barta, Patrick Buzás, Tobi Eder, Alexander Ehl, Daniel Fischbuch (N), Jerome Flaake, Mathias From (N, K), Charlie Jahnke, Chad Nehring, Kenny Olimb (K), Victor Svensson (K)