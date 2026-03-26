Bestätigung: Björn Krupp wird ein Löwe!

Frankfurt. (PM Löwen) Über 800 DEL-Spiele und mehr als 50 Einsätze für die deutsche Nationalmannschaft: Geballte Erfahrung für die Löwen-Verteidigung.

Nach der Saison ist vor der Saison: Die Löwen Frankfurt können den ersten Neuzugang vermelden. Mit Björn Krupp wechselt ein routinierter Verteidiger von den Grizzlys aus Wolfsburg an den Main und unterschreibt einen Vertrag für die nächsten zwei Spielzeiten.

Der in Buffalo geborene Defensivverteidiger wechselte 2010 erstmals nach Deutschland zu den Kölner Haien – zuvor lief er drei Jahre lang für die Belleville Bulls in der OHL auf. Nach dreieinhalb Jahren in der Domstadt ging es für ihn zunächst auf Leihbasis nach Wolfsburg. In der Folge einigte man sich auf einen endgültigen Wechsel zu den Grizzlys – dort verpasste Krupp in vier Jahren nur fünf Spiele. Mit seinen Leistungen spielte sich der heute 35-Jährige anschließend auch in der Nationalmannschaft fest und gehörte zum Team, welches 2018 die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang gewann.

2019 verschlug es Krupp zu den Adlern nach Mannheim. Es sollte aber nur bei einem kleinen „Ausflug“ bleiben: Nach nur zwei Jahren ging es zurück nach Wolfsburg, wo er in den folgenden fünf Jahren weiterhin einer der Dauerbrenner in der Grizzly-Defensive war.

Björn Krupp: „Die Löwen Frankfurt sind ein absoluter Kultverein mit einer der besten Fan-Kulissen der Liga. Ich freue mich riesig auf dieses neue Kapitel und die Herausforderung, gemeinsam mit dem Club und unseren Fans Großes zu erreichen.“

Sportdirektor Jan Barta: „Björn bringt nicht nur jahrelange Profi-Erfahrung aus Top-Klubs mit, sondern ist auch ein ausgewiesener Defensivspezialist. Besonders in Unterzahlsituationen sorgt er für Stabilität und Zuverlässigkeit.“

Über 800 Spiele in der DEL mit vier Vize-Meisterschaften – dazu mehr als 50 Einsätze für die deutsche Nationalmannschaft mit einer olympischen Silbermedaille: Mit seiner Erfahrung und Physis soll der 191cm große und 92kg schwere Neu-Löwe die Defensive stabilisieren. In Frankfurt wird er mit der Nummer 5 auflaufen. Herzlich willkommen, Björn Krupp!